"Як пройшла ніч, Нью-Йорку": постпред України в ООН емоційно відреагував на масований удар Росії
Джерело:Сергій Кислиця
Поки американський Конгрес затягує із ухваленням допомоги Україні, вона зазнає постійних масованих атак "Шахедами" і ракетами. Сергій Кислиця спробував нагадати світові, що десь поряд йде кровопролитна війна і вмирають люди.
Поки у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира ООН, люди переймаються буденними справами, українські міста перебувають під ударами смертельною зброєю.
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"Опади" над Україною
У соцмережі Х постійний представник нашої країни в Радбезі ООН Сергій Кислиця прокоментував чергову масовану атаку окупантів.
Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорк! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо "опадів" над Києвом та Україною 29 березня?
– написав у пості дипломат.
Він нагадав, що Росія продовжую обстрілювати Україну. Так, минулої ночі вона випустила майже 100 засобів повітряного ураження, з них 84 цілі було збито – 58 безпілотників та 26 ракет. Більшість атакували енергетичну інфраструктуру.Довідка: Президент Зеленський неодноразово закликав партнерів надати Україні більше Patriot для захисту цивільного населення. Глава держави зауважив, що у світі достатньо цих систем ППО, і він не розуміє, чому вони досі не закривають небо над Харковом та іншими українськими містами.
Масована атака 29 березня: що відомо
- Ще з вечора 28 березня окупанти почали запускати "Шахеди" з північного та південно-східного напрямку. Тоді ж вони завдали точкових ударів ракетами по Дніпропетровщині.
- Атака "Шахедами" тривала до самого ранку.
- Десь після 3:00 росіяни здійснили пуски ракет різних типів: від балістики, керованих авіаційних ракет до крилатих.
- Під ударом ворога опинилися 10 областей. Це Дніпропетровщина, Черкащина, Вінниччина, Івано-Франківщина, Львівщина, Чернівецька область, Київщина, Миколаївщина, Хмельниччина, Кіровоградщина.
- Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, цивільні об'єкти, приватні будинки.
- По медичну допомогу одразу після ударів звернулися 6 людей, серед яких – дитина.
- У ДТЕК уточнили, що окупанти вдарили по 3 теплоелектростанціях. Там серйозно пошкоджено обладнання.
- На Дніпропетровщині ворог поцілив у дачний кооператив.
- На Вінниччині противник влучив по приватному будинку.