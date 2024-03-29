"Як пройшла ніч, Нью-Йорку": постпред України в ООН емоційно відреагував на масований удар Росії

Поки американський Конгрес затягує із ухваленням допомоги Україні, вона зазнає постійних масованих атак "Шахедами" і ракетами. Сергій Кислиця спробував нагадати світові, що десь поряд йде кровопролитна війна і вмирають люди.

Поки у Нью-Йорку, де розташована штаб-квартира ООН, люди переймаються буденними справами, українські міста перебувають під ударами смертельною зброєю.

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"Опади" над Україною

У соцмережі Х постійний представник нашої країни в Радбезі ООН Сергій Кислиця прокоментував чергову масовану атаку окупантів.

Доброго ранку п'ятниці, Нью-Йорк! Як пройшла ніч? Перевіряєте небо та прогноз погоди? Не хвилюйтеся, сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Як щодо "опадів" над Києвом та Україною 29 березня?

– написав у пості дипломат.

Він нагадав, що Росія продовжую обстрілювати Україну. Так, минулої ночі вона випустила майже 100 засобів повітряного ураження, з них 84 цілі було збито – 58 безпілотників та 26 ракет. Більшість атакували енергетичну інфраструктуру.

Масована атака 29 березня: що відомо

: Президент Зеленський неодноразово закликав партнерів надати Україні більше Patriot для захисту цивільного населення. Глава держави зауважив, що у світі достатньо цих систем ППО, і він не розуміє, чому вони досі не закривають небо над Харковом та іншими українськими містами.