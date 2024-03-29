"Варварські зусилля": у США відреагували на масовану комбіновану атаку Росії по Україні

Посол США в Україні в Україні відреагувала на російський масований удар по Україні 29 березня. Бріджит Брінк заявила, що окупанти продовжують позбавляти електроенергії мільйони чоловіків, жінок і дітей.

Посол США назвала варварськими запуски російських ракет та безпілотників по енергетичній інфраструктурі України.

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Всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України… Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжуються безконтрольно,

– написала Брінк у соцмережі X.

У своєму повідомленні Брінк також наголосила на необхідності якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі масованих російських ударів.

"Наша допомога потрібна зараз", – підкреслила вона.

Масована атака по Україні 29 березня: що відомо