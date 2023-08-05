Ракетна атака Росії по Україні: на Хмельниччині пролунали вибухи

Росія масово обстріляла Україну ракетами ввечері вихідного дня. Під атакою країни-агресорки опинилася, зокрема, Хмельницька область.

У Хмельницькій області було гучно ввечері 5 серпня під час спричиненого Росією масового ракетного обстрілу. Про це написала Хмельницька ОВА.

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Що відомо про ситуацію на Хмельниччині

Місцева влада повідомила, що під час ракетної атаки з боку Росії в області було чутно звуки вибухів.

Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!

– наголошується у повідомленні.

Також Хмельницька ОВА зробила репост допису Повітряних сил ЗСУ. В ньому жителів області попередили про небезпеку через випущені країною-агресоркою "Кинджали".

Після цього ОВА у своєму телеграмі знову повідомила про вибухи в області. Жителів закликали не покидати укриттів та вірити в нашу ППО. Всі подробиці наразі уточнюються.

Що відомо про ракетну атаку Росії 5 серпня