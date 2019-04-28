Мавпу навчили користуватися Instagram: курйозне відео

У США шимпанзе на прізвисько Сугрива стала зіркою соцмереж. Власник мавпи навчив її користуватися смартфоном і створив аккаунт в Instagram.

Мавпа Сугрива вибирає цікаві для себе знімки і ставить їм лайк.

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За словами власника мавпи, тепер вона регулярно проводить час, гортаючи стрічку. Нова користувачка навіть лайкає зображення інших мавп.

Шимпанзе вже давно стала зіркою соцмереж. Раніше її власник показував, як вона "впоралась" з шоломом віртуальної реальності.

Користувачі у соціальній мережі відзначають, що Сугрива виступає не тільки в ролі споживача інформаційних послуг, але і сама формує свій відбиток у інфопотоці.

Сугрива діє зовсім осмислено. Вона явно розуміє сенс Instagram,

– зауважили користувачі.

Відео з мавпою вже набрало майже більше 1,5 мільйона переглядів.

Мавпа Сугрива навчилася користуватися Instagram: курйозне відео