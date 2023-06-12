Має бути не просто суд, а смертельний вирок Путіну: політолог розкритикував кволу реакцію світу

Україна продовжує оговтуватися від підриву Каховської ГЕС російськими військами. На жаль, реакція світової спільноти на жахливий теракт була і залишається доволі кволою.

Насправді на Заході сумнівалися у правдивості. Вони хотіли розслідування й реальних фактів – зараз вони їх отримали. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

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Путін має отримати найсуворіший вирок

Як наголосив політолог, те, що Джастін Трюдо приїхав до Києва, виступав і говорив про те, що росіяни винні, це терористичний акт – яскраве підтвердження, що світ врешті-решт отримав докази. Бачимо, що західна преса все більше про це стверджує. Та спершу світ не розумів, і ми не до кінця правильно відкомунікували.

Але коли усі побачили масштаби трагедії, російські злі наміри, мотиви і докази, супутникові знімки, вони почали більш міцно підтримувати Україну, дотискати Росію. Водночас цього мало, адже йдеться про масове ураження людей.

Микола Давидюк політолог Саддаму Хусейну світові еліти сказали, що його повісять. Це те, що має почути Владімір Путін після Каховської ГЕС – його життя завершиться шибеницею. Має бути не просто ордер за викрадення дітей, вже сьогодні йому мають сказати, що він буде відправлений на смертельний вирок.

Зброя масового ураження, техногенна катастрофа, екоцид – це ті речі, за які передбачене найсуворіше покарання. Раніше було сподівання на чесний суд у Гаазі. Втім, вже питання не про суд, а про смертний вирок.

Світ має мобілізуватися і активніше говорити про жахливий злочин Росії. Поки ми не бачимо реальної реакції демократичного світу, вона надто квола. Але українське лідерство драйвить це.

Найгірші кадри на нас чекають попереду. Коли вода відійде, ми побачимо кількість трупів людей і тварин у будинках, яких не встигли евакуювати. Військові кажуть, що Олешки будуть в рази гірше, ніж Бородянка чи Буча. Це буде та історія, яку світ має побачити,

– констатував Микола Давидюк.

Світові лідери бояться відправляти своїх фахівців. Росія обстрілює рятувальні місії, щоб іноземні не їхали. Річ у тім, що потім іншим державам доведеться вводити свої війська через загибель громадян на Херсонщині.

Звичайно ж, Росія має бути притягнута до відповідальності за скоєні злочини. Це наша ціль, наша місія, і ми це зробимо. Давидюк наголошує: у нас просто немає іншого вибору.

Так само і у британців не було іншого вибору, ніж розділити Німеччину і зробити так, щоб її керівництво було розстріляне або сіло на лаву підсудних. Якщо не зробимо це ми, вони зроблять це з нами. Тільки росіяни не чекають суду, вони стріляють у спину. Б'ють ножами і заточками, це ж підла нація,

– відзначив політолог.

Так, Каховську ГЕС мінували російські солдати, але наказ віддавав Путін, тому він несе відповідальність. Без нього такі речі не здійснюються. Він той, хто призводить до окупації, дає завдання демонтовувати цілі території, натравлювати туди голод.

"Вибачте, Херсонщина без води – це пустеля. Він хоче зробити там буферні зони", – акцентував політолог.

Із Заходом потрібно працювати

На переконання Давидюка, ми призведемо до того, що Путін буде покараний. Сумнівів у цьому немає. Але треба розуміти, що із Заходом треба більше комунікувати, більше показувати, більше розповідати. На жаль, у них зароджуються ці сумніви.

Це свідчить про те, що вони інфіковані російською пропагандою, їх треба більше сюди привозити. Вони думають, що раз на рік приїжджати на екскурсію достатньо. Недостатньо. Треба приїжджати частіше – як їздив Борис Джонсон, як їздить Урсула фон дер Ляйєн,

– наголосив Микола Давидюк.

Політолог вважає, що світові лідерам варто приїжджати в Україну з робочими візитами. До прикладу, проводити тут саміт НАТО, саміт ЄС. Не у Литві, не у Молдові, де тихо і спокійно.

"Приїжджайте до нас, ми вам усе покажемо, і ви розумітимете реальну картинку світу, а не ту, яку ви бачите на російських каналах або від так званого журналіста Такера Карлсона чи з твітів Ілона Маска, які сіли на кремлівські гроші та танцюють під кремлівську дудку. Тому треба агітувати й сюди затягувати", – резюмував Микола Давидюк.

Росіянам ніхто не повірить