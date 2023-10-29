Говорить страшні речі: політик зі США охарактеризував нового спікера Конгресу

Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон є дуже цікавою особистістю. Він говорить та діє відмінно від Дональда Трампа, хоч є його прихильником.

Однак відмінності між експрезидентом США та спікером Конгресу відрізняються лише у характері політиків. Детальніше про Майка Джонсона 24 Каналу розповів Юрій Рашкін – громадський і політичний діяч зі США.

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Контрастність Джонсона та Трампа

Нещодавно обраний спікер Палати представників США Майк Джонсон, попри побоювання, заявив, що Сполучені Штати не припинятимуть підтримку України. Зокрема, він наголосив, що не можна допустити, аби у війні виграв Владімір Путін.

Майк Джонсон – дуже цікавий політик. Він така "сіра", непримітна, ввічлива й приємна людина, яка при цьому говорить страшні, жахливі речі,

– наголосив Юрій Рашкін.

На противагу Дональду Трампу, який є доволі різким і усім своїм виглядом показує, що тон Республіканської партії – це хамство, Майк Джонсон є приязною людиною. Хоч при цьому політики можуть навіть говорити про одні й ті ж речі, але їхня подача – суттєво відрізняється.

"Джонсон вийшов з дуже консервативного середовища – з Луїзіани. Він євангеліст, а у своїх політично-економічних поглядах дотримується думки, що кожен має бути сам за себе", – розповів Рашкін.

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Трампіст, але подарунок для демократів

Джонсон має доволі близькі стосунки із Дональдом Трампом та розділяє більшість його поглядів.

Він є другом Трампа. Ба більше, він є одним з тих небезпечних людей, які допомагають, пояснюють та працюють разом з Трампом. Фактично, йде з ним "за руку". В цьому сенсі він небезпечним,

– зауважив політик.

Однак зараз він фактично стане обличчям Республіканської партії та представлятиме її інтереси. Але й відповідальність за нього нестимуть саме республіканці.

"Це дуже допоможе демократам на виборах наступного року. З точки зору виборів – це крах, бо тепер люди розуміють, що для республіканців головне. Майк Джонсон проти абортів, а це те, що б'є по республіканцях набагато більше ніж Україна та все інше разом взяте", – підкреслив Рашкін.

Хоч Джонсон заявив, що, мовляв, кожен штат може приймати свої закони щодо абортів, у такий спосіб, дещо убезпечуючи себе. Однак, коли у жінок хочуть забрати їхнє право на власне тіло, це спонукатиме американців до голосування за тих, хто проти такої заборони.

Для демократів – це подарунок. Майк Джонсон – карикатура на все погане. Але до тих виборів ще потрібно дожити. Логіка республіканців така: ми заважатимемо президенту і демократам щось робити, бо за це нас і обирають,

– зауважив політик.

Така логіка Республіканської партії, на жаль, часто спрацьовує. Але назагал ситуація не є такою поганою, якою могла б здатися. Насамперед вирішальним стануть якраз вибори і позиція американців. Якщо республіканці втратять свою більшість у Палаті представників, це зіграє на руку як американцям, так і українцям.

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