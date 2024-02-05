Мають створити потужний кулак: чи здатна Росія на масштабний наступ найближчим часом
Росіяни продовжують просуватися на фронті, однак ціною величезних втрат. Внаслідок бойових дій початку 2024 року ворог лишається більшій кількості особового складу, ніж під час боїв на Бахмутському напрямку у 2023-му. Йдеться про втрату від 800 до 1000 окупантів на добу.
Водночас Росія намагається накопичити ресурс для спроби масштабнішого наступу. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що подальше просування окупантів буде можливо за умови наявності відповідного ресурсу.
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Є гола піхота
На сьогодні росіяни з одного боку збільшили своє угруповання на фронті, а з іншої – як і раніше мають велику нестачу озброєння та військової техніки.
Росіяни, за припущенням військового експерта, імовірніше продовжать наступ у приблизно тих самих масштабах як він рухається зараз. Шанси на те, що вони зможуть створити потужний кулак або декілька для стратегічних наступів, на сьогодні виглядають менш вірогідними.Зверніть увагу! Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на фронті. Йдеться про 810 окупантів, які були ліквідовані за останню добу (станом на ранок 5 лютого). Загалом з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 389 560 одиниць особового складу
Усе впирається в озброєння та військову техніку, адже голою піхотою нічого потужного не вчиниш,
– пояснив Давид Гендельман.
Тому напевно буде продовження бойових дій тої інтенсивності, з якою вони розгортаються нині.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- На Авдіївському напрямку окупанти намагаються здійснити свій задум з оточення міста. Сили оборони протягом доби відбили 31 атаку росіян поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районі Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського на Донеччині.
- Поблизу Бахмута загарбники теж не полишають спроб просування. Українські бійці стримали три атаки окупантів біля Богданівки та Кліщіївки.
- Також за даними видання Forbes, росіяни на Куп'янському напрямку зосередили певні ресурси, а саме: 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць, 40 тисяч солдатів. Водночас ЗСУ на цій ділянці фронту розташували 10 бригад (близько 20 тисяч військовослужбовців), сотні танків, бойових броньованих машин і гаубиць. Проте українська артилерія відчуває проблеми з боєприпасами.
- На інформацію Forbes відреагував глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, наголосивши, що ЗСУ готові до будь-яких "подальших сценаріїв" окупантів та "швидкого реагування" на результати розвідки. Він додав, що українській армії "є що протиставити ворогу".