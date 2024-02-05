Мають створити потужний кулак: чи здатна Росія на масштабний наступ найближчим часом

Росіяни продовжують просуватися на фронті, однак ціною величезних втрат. Внаслідок бойових дій початку 2024 року ворог лишається більшій кількості особового складу, ніж під час боїв на Бахмутському напрямку у 2023-му. Йдеться про втрату від 800 до 1000 окупантів на добу.

Водночас Росія намагається накопичити ресурс для спроби масштабнішого наступу. Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що подальше просування окупантів буде можливо за умови наявності відповідного ресурсу.

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Є гола піхота

На сьогодні росіяни з одного боку збільшили своє угруповання на фронті, а з іншої – як і раніше мають велику нестачу озброєння та військової техніки.

Росіяни, за припущенням військового експерта, імовірніше продовжать наступ у приблизно тих самих масштабах як він рухається зараз. Шанси на те, що вони зможуть створити потужний кулак або декілька для стратегічних наступів, на сьогодні виглядають менш вірогідними.

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат на фронті. Йдеться про 810 окупантів, які були ліквідовані за останню добу (станом на ранок 5 лютого). Загалом з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 389 560 одиниць особового складу

Усе впирається в озброєння та військову техніку, адже голою піхотою нічого потужного не вчиниш,

– пояснив Давид Гендельман.

Тому напевно буде продовження бойових дій тої інтенсивності, з якою вони розгортаються нині.

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