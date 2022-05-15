Майже всі американські гаубиці М-777 зараз в Україні і багато з них на передовій
Джерело:U.S. Embassy Kyiv
Сполучені Штати Америки передали Україні 90 гаубиць М-777. Багато з них вже показали свою силу у бою з росіянами.
Допомога Сполучних Штатів Америки для України просто неоціненна. Завдяки такому потужному союзнику нашим героям вдалося не лише зламати усі плани російських окупантів, а й завдати їм великих втрат та виганяти з наших земель.
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Американські гаубиці вже в Україні
У рамках нового пакету військової допомоги для України США надали ЗСУ 90 гаубиць М-777 калібру 155 міліметрів. Як повідомляє посольство США в Україні, зброя вже прибула в Україну, за виключенням однієї одиниці.
Окрім того, повідомляється, що багато гаубиць вже вирушили на передову, де допомагають нашим неймовірним героям знищувати російських окупантів.
Допомога США Україні: останні новини
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Результатом зустрічі стали гарні новини для України – США надаватимуть нам ще більше зброї та іншої необхідної допомоги.
- Колишній командувач армії США Бен Ходжес вважає, що росіяни почали сприймати свою капітуляцію як один із варіантів майбутнього розвитку подій. Про це свідчить не лише ситуація на фронті, а й заяви дипломатів країни-агресора.
- Делегація Сенату США здійснила візит до Києва та провела зустріч із Володимиром Зеленським. Американські дипломати запевнили у повній підтримці України у війні з російськими окупантами та пообіцяли надавати усю можливу допомогу.
Війна Росії проти України: коротко про головне
- Мобілізація нового "гарматного м'яса" у Росії провалюється. Окрім того, призовники, щоб не їхати на війну проти України, почали підпалювати військкомати. За 2 дні було зафіксовано 3 таких випадки у різних регіонах Росії.
- На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна за підтримки, яку вона отримує від цивілізованого світу, може здобути перемогу у війні проти Росії.
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