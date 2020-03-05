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      Майже кредит МВФ: Україна може отримати від приватизації 5 мільярдів гривень

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      Україна може отримати від приватизації майже 5 мільярдів гривень / racurs.ua

      Загальна вартість виставлених на приватизацію державних підприємств становить 5 мільярдів доларів. А розмір нової програми, яку Україні підготував Міжнародний валютний фонд, становить 5,5 мільярда гривень. Тому від приватизації Україна може отримати суму, приблизно еквівалентну кредиту МВФ.

      Про те, скільки Україна може отримати від приватизації, повідомив перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта. Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

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      За його словами, за пів року, з грудня 2019, Фонду держмайна на приватизацію передали 961 підприємство. А це майже в 10 разів більше, ніж було впродовж останніх 10 років.

      Їхня балансова вартість становить приблизно 3 мільярди гривень, з потенціалом продажу 5 мільярдів. Це приблизно стільки ж, як обсяг траншу МВФ,
      – зазначив Кухта.

      Він також додав, що для держави приватизація – не лише залучення грошей у бюджет, але й спосіб залучення інвестицій в економіку.

      Зверніть увагу!  Кабінет Міністрів 3 березня вирішив передати на приватизацію 431 держпідприємство до Фонду держмайна. Серед переданих на приватизацію не лише малі компанії, а й великі державні підприємства – "Артемсіль", "Хліб України", завод "Більшовик" та ДПЗКУ.

      Основне про приватизацію в Україні

      • Зараз у державній власності в Україні перебуває понад 3,5 тисячі підприємств. Приблизно 1,3 тисячі з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1,4 тисячі державних підприємств, які можна передати на приватизацію.
      • Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.

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      Що відомо про програму МВФ для України

      • Міжнародний валютний фонд розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на три роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ.
      • Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся. МВФ чекає від України прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ та врегулювання тарифів. Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ призупинив погодження нової програми.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Транш МВФ МВФ Приватизація Новини України
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