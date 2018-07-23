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Медики розповіли, як користуватись смартфоном і не шкодити здоров'ю

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Шкідливі і нешкідливі способи використання смартфонів
Шкідливі і нешкідливі способи використання смартфонів / tviysvit.com.ua

Активне користування мобільними ґаджетами і бездротовими засобами комунікації може мати негативний вплив на здоров'я людини. Але за умови, що телефон перебуватиме близько біля мозку.

Про це заявили швейцарські медики на чолі з Мартіном Реслі з Швейцарського інституту тропіків і громадського здоров'я (Swiss TPH). Стаття з результатами дослідження вийшла у журналі Environmental Health Perspectives.

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Оскільки смартфони та інші бездротові засоби комунікації передають електромагнітні радіосигнали, активне користування мобільним зв'язком може мати негативний вплив на розвиток пам'яті у підлітків, але за умови, що вони триматимуть смартфон біля вуха.

via GIPHY

Науковці з Swiss TPH стежили за моделями поглинання радіохвиль від ґаджетів тканинами мозку. Застосовуючи методи епідеміології вони змогли оцінити ефект впливу на організм. До групи добровольців увійшли підлітки віком від 12 до 17 років.

Активне користування смартфонами протягом більш, ніж року, негативно впливає на результативність підлітків у тестах на розвиток "предметної пам'яті" (запам'ятовування об'єктів і фігур).

Ця форма короткочасної пам'яті реалізується у правій півкулі, і вплив випромінювання телефону яскравіше проявлялось у тих, хто тримав його з правого боку голови під час розмови.

via GIPHY

Однак, при користуванні іншими інструментами бездротового зв'язку і послугами (текстові повідомлення, онлайн-ігри, інтернет) – жодних помітних змін вчені не виявили.

Наразі вони не знайшли відповіді – як саме радіохвилі можуть впливати на процеси, що відбуваються в мозку.

Можливо, потенційний ризик для мозку можна знизити, користуючись при дзвінках навушниками або динаміками, особливо, якщо рівень сигналу мережі невисокий, і телефон працює на максимальній потужності,
– додав Мартін Реслі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя дослідження Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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