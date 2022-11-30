У Хорватії обшукали яхту Медведчука та його дружини, – ЗМІ

У Хорватії агенти Федерального бюро розслідування США провели обшук на 92-метровій яхті "Royal Romance". Вона належить українському народному депутату-зраднику Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко.

У Хорватії ФБР обшукали яхту Медведчука та Марченко

92-метрове судно пришвартоване в Трогірі. Ордер на обшук було видано 15 листопада на запит Міністерства юстиції США. В ньому вказані імена Медведчука та його дружини. Так, обшук було проведено 10 днів тому.

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За словами судді та представника окружного суду Спліта Дінко Мешина, обшук судна пройшов з ініціативи влади Сполучених Штатів. У виданні зазначають, що процедура пройшла в умовах секретності, у зв'язку з цим суддя не надав журналістам більш детальної інформації.

Проти політика та його дружини Вашингтон порушив кримінальні справи за порушення федеральних законів, зокрема, їх звинувачують у відмиванні грошей.

Справа Медведчука: що відомо

, 5-палубна яхта "Royal Romance" побудована суднобудівною компанією "Feadship", Віктор Медведчук отримав її в липні 2015 року. У березні 2021 року яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від ОПЗЖ, змінила власника, аби уникнути українських санкцій. З кінця вересня 2021 року ця яхта була пришвартована в порту Рієка (Хорватія).

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