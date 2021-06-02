Медведчук зловив слабке місце Порошенка, – Гайдай про плівки Bihus.Info

Журналісти Bihus.Info опублікували третю частину телефонних розмов, на яких підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук нібито домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі. У розслідування мовиться, що оборудка була влаштована не без відома Петра Порошенка.

Мовляв, після довгих перемовин українська влада начебто погодилася виплачувати гроші окупантам. Перевезенням їх до лінії розмежування начебто займались співробітники Служби безпеки. Про резонансні плівки в ефірі програми говорили політтехнолог Сергій Гайдай та керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус.

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Медведчук спіймав Порошенка на гачок, – Гайдай

Сергій Гайдай: Розмови дають можливість визначити інтонацію. Які інтонації в Медведчука? Він сміється. Він там дуже веселий завжди, багато жартує. Відчуває, що це настав його зірковий час. Ба більше, в цьому тандемі відчувається, що він не заходить вільно до Путіна. А до Порошенка – заходить. Він у цій піраміді стоїть вище за Порошенка, нижче за Путіна. Тому що він спіймав Порошенка на гачок. Я себе вважаю спеціалістом з назв і заголовків. Коли виходила книга Олександра Онищенка (екснардеп-утікач – 24 канал) "Петр Пятый", я сказав, це невдало, адже він – не Петро П'ятий і не Петро Перший. І в мене спитали: "А як би ти назвав цю книжку?".

Двома основними властивостями й діями, які характеризують Петра Олексійовича – жадібність і брехня. Бо його жадібність породжувала брехню. Жадібність – це його слабке місце, на якому й зловив Медведчук.

У прихильників Петра Олексійовича, які справді вірять, що він був чи не найпатріотичнішим нашим президентом, людиною, яка рятувала нас від російської агресії, дуже складний час. Адже звичайна проста логіка, навіть без плівок Бігуса. Я особисто пам'ятаю пресконференцію Порошенка, коли він казав: "Ми вимушені купувати вугілля в окупантів. Але я вас запевняю, що вони підуть тільки на зарплати. Ба більше, там платяться податки в Україну". Я тоді подумав, яка брехня. Як на окупованій території ти можеш забезпечити платити людям, які перебувають під окупацією, і все контролюють бойовики.

Що відомо про плівки Медведчука? Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії за 4 роки. Журналісти Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії за 4 роки. • Першу частину було оприлюднено 17 травня. У ній мовиться про те, з ким контактував кум Путіна та хто може бути причетний до відомих схем. Розслідувачі виявили, що у 2014 році Медведчук вдень і вночі був на контакті з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

• Друга частина з'явилась 24 травня. У цьому випуску детально розповідається про економічні питання. Зокрема, про "трубу Медведчука" та як вона потрапила до рук нардепа від ОПЗЖ.

• Третя частина була опублікована 31 травня. На так званих "плівках Медведчука" людина з голосом, схожим на кума Путіна, домовлялася про постачання вугілля від окупантів. Розмова проводилася з лідерами бойовиків – Олександром Захарченком та Володимиром Кононовим.

Після перегляду я зателефонував людині, яка розбирається в цих питаннях. Петро Олексійович тоді казав, чому він прийняв таке рішення. Мовляв, Україна без світла й тепла, наші станції ТЕЦ не можуть працювати на бурому вугіллі, а антрацит є лише на окупованих шахтах, тому ми вимушені в них брати. Я спитав, чи це правда, що ми не можемо без антрациту. Він сказав: "Ні. Так, справді буре вугілля з газом, і є небезпечним. Але переобладнання станцій коштує не так дорого. Це питання, яке розв'язується за кілька місяців".

Але Петро Олексійович дуже хотів купувати через Росію і напряму в окупованих територій, тому що це контролював Медведчук. І, мені здається, це давало йому гроші. По-іншому, це пояснити неможливо.

Порошенку був потрібен Медведчук для розв'язання власних комерційних питань – Гайдай

Усі питання, які мав вирішувати Медведчук були комерційними. І був він там не заради полонених, яких тоді вже повертали. Я спілкувався тоді з полковником Володимиром Рубаном. Він казав: Дуже заважає праці і робить все, щоб прибрати мене з цього напрямку Петро Порошенко. Адже віддають це Медведчуку. А я заважаю, бо Порошенку було важливо сказати, що повернути полонених може лише кум Путіна".

Це було прикриття. Йому потрібен був Медведчук для того, щоб він розв'язував його особистісні комерційні питання, домовлявся з Путіним про різне.

Порошенко втратив можливість повернутись до влади, – Гайдай

Величезна помилка, яку зробив Порошенка – ставка на електорат, демонструючи з себе патріота. "Армія, мова, віра". Він не є такою людиною. Насамперед йому не треба було брехати. Обрання такої позиції – це велика кількість брехні, яка зробила його токсичним. Саме тому він втратив будь-яку можливість повернутися в справжню політику і до влади.

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Денис Бігус анонсував 4 частину "плівок Медведчука"

Денис Бігус: Я намагаюсь говорити так, щоб уникати детального анонсу четвертої частини, яка буде присвячена темі полонених. Ця частина ще більше акцентує на питанні – для чого у цих переговорах був потрібен Медведчук.

Я не можу знайти "симпатичну" відповідь на це запитання. З якого біса Медведчук виник в переговорах щодо вугілля, газу, труби? Величезна частина цих перемовин відбувалась значно раніше, ніж його офіційно представили перемовником щодо обміну полоненими.

З усіх "плівок" є чітке відчуття, що він відстоює інтереси Росії. Наразі нічого предметного щодо жодної частини з того боку не пролунало. У мене є таке обережне припущення, що, мабуть, і не пролунає. Це історії, які обговорювали 5 років тому. Їх якось згадували, писали, намагались розслідувати, ставили політичній силі Петра Олексійовича запитання. Тож ми зараз просто підтверджуємо ті речі, про які говорили ще тоді.

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