Медведчук вийшов з прокуратури і заявив, що лише ознайомився з підозрою

Віктор Медведчук дві з половиною години пробув в Офісі генпрокурора. Політик запевняє, що ознайомився з підозрою, проте йому її не вручили. Медведчука звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.
Джерело:24 канал
Медведчук запевнив, що вручати підозру і не мали – згідно з чинною процедурою. Також політика не затримали, він повідомив, що виїжджати з України не збирається.
До теми Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо Медведчука
Також адвокати нардепа заявили, що підозра стосується і статті 438 Кримінального кодексу України – "Про порушення звичаїв війни".Під будівлею раніше вже зібралися соратники нардепа від "Опозиційної платформи – За життя". Підтримати Медведчука прийшли, зокрема, Вадим Рабінович та Ілля Кива.
Що цьому передувало
- 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова написала у своєму фейсбуці, що підписала підозри двом народним депутатам. Мовилося про Медведчука та його соратника з ОПЗЖ – Тараса Козака.
- Очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що слідство отримали достатньо підстав, аби змінити статус цих парламентарів зі свідків на підозрюваних.
- Ввечері того дня Венедіктова та голова СБУ Іван Баканов дали спільний брифінг. Генпрокурока, зокрема, уточнила, що підозру політикам оголосили за 3 епізодами.
- Вона пояснила, що Медведчук фактично передав окупантам українське родовище "Глибока" в окупованому Криму та вів розмови з керівництвом Росії.
- Крім цього, за даними СБУ, кум Путіна передавав секретну інформацію своєму соратнику Тарасу Козаку. Вона стосувалася прихованого підрозділу ЗСУ.
- Правоохоронці навідалися до будинку Медведчука у Києві з обшуками. Охорона політика не пропускала представників СБУ й запевняла, що його немає вдома.