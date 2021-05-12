Медведчук вийшов з прокуратури і заявив, що лише ознайомився з підозрою

Віктор Медведчук дві з половиною години пробув в Офісі генпрокурора. Політик запевняє, що ознайомився з підозрою, проте йому її не вручили. Медведчука звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Медведчук запевнив, що вручати підозру і не мали – згідно з чинною процедурою. Також політика не затримали, він повідомив, що виїжджати з України не збирається.

До теми Звинувачення у підозрі – серйозні, – Венедіктова про розслідування щодо Медведчука

Також адвокати нардепа заявили, що підозра стосується і статті 438 Кримінального кодексу України – "Про порушення звичаїв війни".

Що цьому передувало

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова написала у своєму фейсбуці, що підписала підозри двом народним депутатам. Мовилося про Медведчука та його соратника з ОПЗЖ – Тараса Козака.

Очільниця Офісу генпрокурора наголосила, що слідство отримали достатньо підстав, аби змінити статус цих парламентарів зі свідків на підозрюваних.

Ввечері того дня Венедіктова та голова СБУ Іван Баканов дали спільний брифінг. Генпрокурока, зокрема, уточнила, що підозру політикам оголосили за 3 епізодами.

Вона пояснила, що Медведчук фактично передав окупантам українське родовище "Глибока" в окупованому Криму та вів розмови з керівництвом Росії.

Крім цього, за даними СБУ, кум Путіна передавав секретну інформацію своєму соратнику Тарасу Козаку. Вона стосувалася прихованого підрозділу ЗСУ.

Правоохоронці навідалися до будинку Медведчука у Києві з обшуками. Охорона політика не пропускала представників СБУ й запевняла, що його немає вдома.

Під будівлею раніше вже зібралися соратники нардепа від "Опозиційної платформи – За життя". Підтримати Медведчука прийшли, зокрема, Вадим Рабінович та Ілля Кива.