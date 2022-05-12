Медведєв істерично погрозив НАТО ядерною війною за "накачування" зброєю України

У Росії продовжують погрожувати всьому світу ядерною зброєю. Цього разу заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що це буде крок у відповідь на "накачування" України зброєю.

Україна продовжує титанічно протистояти російській агресії. А допомагають нам у цьому міжнародні партнери, які постачають новітню зброю. І саме цей факт буквально довів до істерики Дмитра Медведєва.

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Погрозив "повноцінною ядерною війною"

Упродовж війни Росії проти України ми стільки разів чули про ядерний удар, що вже збилися з рахунку. Але тут немає нічого дивного, адже саме такий формат шантажу продовжує стримувати низку держав від допомоги нашій у протистоянні країні-агресорці.

Попри це все, в нас є достатньо країн-партнерів, які зацікавлені у перемозі України над Росією. Про це свідчить також нещодавня зустріч очільників міністерств оборони на базі Рамштайн. Під час неї чітко озвучили головну тезу: необхідно ворога не зупинити, а перемогти. Тож єдиний спосіб цього досягнути – оснащувати нашу державу усім необхідним.

Це й викликало неабиякий напад люді у Дмитра Медведєва. Заступник голови Ради безпеки Росії у своєму телеграмі зазначив, що передбачає можливий прямий конфлікт з НАТО. Ба більше, він наголошує на "ризику переходу у повноцінну ядерну війну".

"Накачування" країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців і проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією,

– наголосив Медведєв.

Водночас він підкреслив, що такий конфлікт має усі шанси перерости у повноцінну ядерну війну. І, якщо це станеться, зазначив Дмитро Медведєв, сценарій буде катастрофічним для усіх без винятку.

Погрозам Медведєва передувала заява Фінляндії про вступ у НАТО

Раніше стало відомо про те, що Фінляндія та Швеція одночасно заявили про прагнення подати заявки до НАТО. У кожній з країн розуміють, наскільки важливо зараз бути частиною Альянсу, щоб мати можливість протистояти російській агресії.

У Фінляндії вирішили з цим питанням не надто зволікати. Президент Саулі Нііністе та прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в НАТО. Вони планують найближчим часом подати відповідну заявку до Альянсу.

Коротко про вступ Фінляндії в НАТО

У Кремлі всіляко звинувачують саме НАТО у початку війни проти України. Мовляв, Альянс розширюється, тому країні-агресорці потрібно захищатися.

Але саме напад на нашу державу спровокував Швецію та Фінляндію, які віддавали перевагу нейтралітету, вступити до НАТО. Тобто, по суті, Росія таки свого домоглася. Альянс таки розшириться.

У Росії дуже незадоволені відповідним рішенням Швеції та Фінляндії. Ба більше, країна-агресорка вже почала офіційно погрожувати цим державам.

Президент Хорватії Зоран Міланович, у котрого проросійські погляди, теж виступив проти Швеції та Фінляндії в НАТО. Він ще й погрожував державам заблокувати їм вступ до Альянсу. Але якими б не були його пориви, відповідних повноважень у нього просто немає.

Натомість у США та Великій Британії підтримують рішення держав. Їм надали також гарантії безпеки до тих пір, поки вони не стануть повноцінною частиною Альянсу.

У самому НАТО зазначили, що Швеція та Фінляндія стануть його частиною швидко. Крім того, в Альянсі вживатимуть усіх можливих заходів з захисту обох держав, поки розглядатимуться заявки.

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