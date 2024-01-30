"Росії начхати на почуття японців": Мєдвєдєв погрожує новою зброєю на Курилах

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Росія розмістить на Курильських островах нові види озброєнь. Наразі відомо, що саме цю територію прагне повернути собі Японія.

Раніше експрезидент Росії Дмітрій Медведєв у своїх соцмережах обурив дописом із погрозами. За його словами, у Кремлі планують воювати з Україною за будь-якого її політичного курсу та попри всі домовленості. Медведєв визнав, що країна-агресорка просто хоче захопити усю територію нашої держави та знищити її суверенітет.

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Мєдвєдєву обурив новою заявою щодо Курилів

Як зазначив "запасний" президент країни-агресорки, Росії "начхати на почуття японців" стосовно Курильських островів, бо вони буцімто є російськими та належать лише їм.

Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, в тому числі розміщення там нових видів озброєнь,

– наголосив російський посадовець.

Він пригрозив, що "територіальне питання" буде закрите "раз і назавжди" відповідно до Конституції Росії.

Зокрема, за словами Мєдвєдєва, "американцям, які цілуються з французами, набагато легше, бо вони забули про Хіросіму і Нагасакі".

Що відомо про суперечки щодо Курильських островів