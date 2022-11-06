Гнатимуть на фронт дітей: у Мелітополі війська Росії готують неповнолітніх для своєї армії

6 листопада 2022 , 12:46
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Джерело:

Іван Федоров

Росіяни продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях. Так, у Мелітополі вони вирішили набирати підлітків до своєї так званої "Юнармії".

Часткова мобілізація у Росії остаточно провалилася. Про це свідчить низка чинників. Зокрема й той, що на окупованих територіях ворог намагається мілітаризувати навіть дітей.

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Окупанти продовжують мілітаризувати дітей

Як зазначив мер Мелітополя Іван Федоров, росіяни в Мелітополі планують виховати під себе "вірнопідданих терористичної держави". Вони продовжують посилювати ідеологічний тиск як на дітей, так і на молодь. І роблять це для того, щоб у майбутньому можна було їх використовувати у війні проти України.

Ясна річ, що починається все з освітнього процесу. Передовсім слід пам'ятати, що окупанти навчають дітей за російськими підручниками, завезеними раніше. У них історія абсолютно перекручена, а укладали її у книжки строго за методичками КДБ.

Але і це ще не все. До прикладу, для старшокласників підготували викладання військового вишколу. Таким чином ворог може готувати їх до можливої участі у так званих "добробатах".

Федоров додав, що окупанти ще й формують загони "Юнармії". Роблять вони це на базі фейкового місцевого університету. Нагадаємо, що це організація, якою курує міністерство оборони Росії. Вона займається підготовкою майбутнього "гарматного м'яса" для війська, а також співробітників спецслужб.

Нагадаємо, що потрапити до "Юнармії" можуть усі віком від 8 до 18 років!

Пропаганда війни – це кримінальний злочин. А пропаганда війни серед неповнолітніх – це злочин проти людства,
– наголосив Федоров.

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Автор: Назарій Лазур