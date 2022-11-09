У Мелітополі кадирівець під наркотиками вистрелив в обличчя пацієнту в лікарні

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують творити безлад. Так, кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя цивільному чоловіку.

Подія трапилась прямо у лікарні. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі кадирівець вистрелив в обличчя чоловіку

Як розповів мер міста, у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. Цього разу лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.

Тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати. Таке воно – життя в окупації. Повне жаху та смертельної небезпеки. Чекаємо на деокупацію!

– зазначив Федоров.

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