У Мелітополі кадирівець під наркотиками вистрелив в обличчя пацієнту в лікарні
Джерело:Іван Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують творити безлад. Так, кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя цивільному чоловіку.
Подія трапилась прямо у лікарні. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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У Мелітополі кадирівець вистрелив в обличчя чоловіку
Як розповів мер міста, у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. Цього разу лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя.
Тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати. Таке воно – життя в окупації. Повне жаху та смертельної небезпеки. Чекаємо на деокупацію!
– зазначив Федоров.
Яка нині ситуація у Мелітополі
- Поблизу тимчасового окупованого Мелітополя 8 листопада російських військових настигла "бавовна". У Мелітопольському районі спалили штаб окупантів, який росіяни розмістили в церкві.
- Раніше Іван Федоров повідомив, що російські загарбники перетворюють окуповану частину Запоріжжя на військову базу. Ворог вже зайняв промислові підприємства.
- Також російські окупанти тероризують українських дітей в школах Мелітополя. Вони вчать користуватися зброєю 9-класників.
- До речі, загарбники в Мелітополі повернули пам'ятник радянському вождю Леніну. Його демонтували 7 років тому.
- 3 листопада у південній частині Мелітополя було дуже гучно. За попередніми даними, зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.
- Так, після прильоту у Мелітополі пошкоджено ангар, де розміщувалось 80 одиниць ворожої техніки. З заводу "Рефма" карети "швидкої" масово вивозили поранених офіцерів ФСБ.
- Також в одній з будівель Голої Пристані на Херсонщині 3 листопада було "бавовнятко". Повідомляється, що "бавовна" сталася у будівлі окупаційної адміністрації.
- Окрім цього, в окупованому Мелітополі стався вибух біля бізнес-центру гауляйтера Запоріжжя Балицького. 25 жовтня там спалахнуло авто.
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