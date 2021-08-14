"Нові майдани – нові банани": Мендель знову відзначилась неоднозначною заявою

Ексречниця Володимира Зеленського записала відео з анонсом програми, у якій братиме участь. Там вона порівняла Україну з банановою республікою, у яку державу перетворюють протестувальники.

Відеоанонс Юлія Мендель опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Сама ж програма має вийти 14 серпня на одному з українських телеканалів.

Нещодавно Юлія Мендель поскаржилась на дискримінацію та цькування від оточення Порошенка

"Майдани – банани"

Нові майдани – нові банани. Заклики виходити на майдани вже просто перетворюють нас на бананову республіку,

– підписала своє відео Мендель.

Вочевидь, Мендель на увазі протестні акції, які періодично проводять активісти. Втім, у такому реченні слово "майдан", яке є сталим означенням двох українських революцій, сприймається як цілком негативне явище, що призводить до розрухи.

Не так давно у мережі спалахнув скандал через неоднозначну заяву Мендель про Майдан. Так, вона у своїй книзі "Кожен з нас президент" характеризує прихід Зеленського до влади як "електоральну революцію без "негігієнічних ночей на Майдані". Згодом вона пояснила, що не хотіла нікого образити цією фразою.

Втім, у відеоанонсі програми від Юлії Мендель немає порівнянь революцій із бананами, а України – з банановими республіками.

Чи віримо ми, що нам потрібна ще одна революція, щоб збудувати сильну та успішну Україну. Чи віримо, що гурт молодих радикально налаштованих хлопців, що викрикують патріотичні гасла, може щось змінити у владі?

– риторично питає Мендель у відео.

Останні новини про Юлію Мендель

У квітні 2021 року речниця Володимира Зеленського ,яка пропрацювала на цій посаді майже 2 роки, написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Однією із причин такого рішення в Офісі Президента назвали "божевільний хейт".

На посаді її замінив журналіст Сергій Никифоров. Сама ж Мендель отримала посаду позаштатної радниці голови ОП Андрія Єрмака.

Юлія Мендель нещодавно видала свою книгу "Кожен із нас президент", яка надійшла у продаж 9 липня 2021 року.

Мендель поскаржилася на занадто велику кількість уваги до неї та її діяльності. Зокрема вона згадала телеканал "Прямий", власником якого є Петро Порошенко.