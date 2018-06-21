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Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

"Мені не вистачало грошей": на Хмельниччині затримали горе-матір, яка хотіла продати своїх дітей

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На Хмельниччині жінка намагалася продати дітей за 35 тисяч доларів. А коли її спіймала поліція, скаржилася, що не мала грошей, аби їх прогодувати. Тепер горе-матері загрожує 15 років позбавлення волі.

У будинку з мамою жило троє дітей. Двоє із них — 5-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Їх мама хотіла продати і навіть підшуковувала покупців. Дітей оцінила в 35 тисяч доларів. Утім, продати таки не вдалося.

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Про намір жінки дізналися поліцейські. Тож торгуватися за дітей сюди прийшли оперативники. Подробиці спецоперації правоохоронці й досі тримають у секреті. 

Мати мала намір продати своїх двох неповнолітніх дітей за суму 35 тисяч доларів США. Вона хотіла заробити грошей, тому що, за її словами, не мала змоги їх виховувати. Тому хотіла цим заробити,
– зазначив начальник відділу розслідування злочинів слідчого управління Нацполіції Хмельниччини Ігор Бабій. 

Зараз жінка перебуває під вартою. Дітей одразу забрали у лікарню. Вони цілком здорові.

Забрали у матері і третю дитину.

Спочатку доставили двоє дітей – це дівчинка і хлопчик. Хлопчику 7 років, дівчинці 5. Пізніше соцслужбою доставлено ще одна дитина, з тієї ж сім'ї. Хлопчику 2 роки,
– повідомила завідувачка педіатричним відділенням Дережнянської ЦРЛ Тетяна Колодій. 

Утім, жінка не заперечує, що хотіла продати сина і дочку. Свій вчинок пояснює, мовляв, була у відчаї і не мала грошей.

"Мені не вистачало грошей, щоб забезпечити дітей всім. Я тільки-но на одного малого 860 гривень отримувала. Я дітям сказала, що вони йдуть у прийомну сімю. Сказала, що вони будуть мати все, чого у мене немає. Вони погодились", – виправдовується підозрювана. 

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Майже чотири роки родина перебувала на обліку в соцслужбі у справах дітей. За цей час соцпрацівники проводили з парою профілактичні бесіди і навіть залучали медиків та поліцію. Батьківських прав не позбавляли, але майже на рік забрали двох дітей в інтернат. І лише на початку літа дітей відпустили на канікули додому. Та матір за декілька днів уже встигла домовитися про їх продаж.

Матір було попереджено і усно, і письмово про неналежне виконання нею батьківських обов'язків. І що наслідком цього може бути позбавлення батьківських прав,
– наголосила в.о. начальниці відділу у справах дітей Галина Молочнюк. 

Жінці готуються обрати запобіжний захід. Тепер вона може потрапити до в'язниці аж на 15 років. Така доля очікує і батька.

Теги: Кримінальні новини Поліція Діти Новини Хмельницького
Джерело: 24 канал
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