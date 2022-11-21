Мер Чити пішов у відставку, щоб померти за Путіна в Україні

Мер Чити, що в Забайкальському краї, Олександр Сапожніков вирішив звільнитися за власним бажанням, щоб особисто піти помирати за Путіна. Цікаво, що необхідність служити "за батьківщину" його наздогнала на дев'ятий місяць війни.

Про своє бажання мер написав на власній сторінці у телеграмі. А пояснив його тим, що "не може залишатися осторонь доленосної битви Батьківщини за право на майбутнє".

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Покращення світу по-російськи

Можна сказати, що він не зовсім помилився щодо доленосності, адже наслідки рішень Путіна та його посіпак, а також наслідки підтримки своєї влади росіяни будуть відчувати десятиліттями.

Також мер зазначив, що є десантником з бойовим досвідом, і що таке рішення – обов'язок і покликання стати "на захист" Росії. Однак з допису незрозуміло, наскільки добровільним після хвиль мобілізації є таке рішення. Зазначимо й те, що причин захищати Росію немає – ніхто на неї не нападав. А щоб їхні "собраття" не помирали, країні агресорці достатньо вивести свої війська з України на міжнародно визнані кордони та перестати стріляти.

Перед своєю відставкою Сапожніков також подякував своїм співгромадянам, які допомагають робити Читу кращою, та зазначив, що "нам усім ще доведеться багато і добре працювати, щоб зробити світ навколо, свою країну, своє місто ще кращими". Однак сам чомусь для цього вирішив піти вбивати людей, які не чекали на Росію і не загрожували їй. Таке собі покращення світу по-російськи.

Що відомо про мера Чити

Олександр Сапожніков став мером міста у 2019 році. До цього він кілька років був депутатом міськдуми, а також членом президії регіональної політради партії "Єдина росія".

Також з мережі відомо, що у 1990-х він проходив термінову службу у повітрянодесантних військах та брав участь у воєнних діях на території Північного Кавказу, де отримав поранення. А з 1998 до 2009 року служив за контрактом в автомобільній бригаді, звідки його звільнили через поранення.

Зазначимо, що на сайті міськдуми станом на 14:50 він все ще зазначений як керівник адміністрації міського округу "Місто Чита".

У росіян на фронті низький моральний дух

Варто відзначити й те, що у самих мобілізованих росіян бажання воювати дедалі меншає, чому сприяють захисники України. Не додає впевненості їм й забезпечення від Росії та ставлення свого ж командування.

Доходить до того, що мобілізовані у відомому напрямку посилають своїх командирів, а то й застосовують силу. Також є випадки, коли вони просто на фронті складають зброю та пишуть рапорти про відмову від участі у бойових діях.

Серед ти ж росіян, хто таки воює, ширяться панічні настрої. Через це не рідкі випадки алкоголізму, добровільного калічення та суїциду серед особового складу окупантів.

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