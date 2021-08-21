Меркель приїде в Україну, але Німеччину на Кримській платформі представить міністр

Німеччину на установчому саміті Кримської платформи представить федеральний міністр економіки й енергетики. Він є довіреною особою канцлерки Ангели Меркель.

Про те, хто представить Німеччину на Кримській платформі, виданню розповіла пані посол цієї країни в Україні Анка Фельдхузен.

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Відомий представник Німеччини на Кримській платформі

Німеччину на першому саміті Кримської платформ буде представляти федеральний міністр економіки й енергетики Петер Альтмайер,

– зазначила Фельдхузен.

Він є довіреною особою канцлерки Ангели Меркель. Раніше Альтмаєр обіймав посаду глави Федеральної канцелярії.

Пані посол також припустила, що невипадково 23 серпня саме Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Гайко Маас був змушений терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані.

Петер Альтмайер та його причетність до питань України

У 2019 році Альтмайер брав активну участь в переговорах щодо контракту про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Тема енергетичної безпеки в контексті газопроводу "Північний потік-2" також буде на порядку денному міністра під час саміту Кримської платформи".

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