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      "Метінвест" підтримав "олімпіаду робітничих професій" в Україні

      33 Читать новость на русском
      Робітничі професії
      Робітничі професії / facebook.com

      Група "Метінвест" виступила генеральним партнером Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills Ukraine 2018, який проходив в Києві 27-29 листопада на арт-заводі "Платформа".

      Про це повідомляє прес-служба "Метінвесту", передає UAprom.

      Організаторами WorldSkills Ukraine є Міністерство освіти і науки України та Федерація роботодавців України. "Метінвест" підтримує конкурс третій рік поспіль – з моменту, коли Україна приєдналася до WorldSkills International.

      Це найбільші в світі змагання з професійної майстерності серед учнів, студентів та працівників від 18 до 24 років. В цьому році в конкурсі взяли участь 190 осіб з усіх регіонів України, а на його майданчику побувало понад 1000 відвідувачів.

      "Я вдячна всім роботодавцям, які прийшли на цей майданчик. Нарешті з'являється правильна тенденція, коли приватні компанії, які шукають робочі кадри, починають інвестувати в привабливість цих професій. Більшість вакансій на ринку праці, які добре оплачуються, це якраз робочі кадри. Багатьох роботодавців до співпраці в освітній сфері привела потреба в дефіцитних професіях. Вони розуміють, що потрібно брати шефство над кадрами, поки вони вчаться, і потім запрошувати їх на роботу. До речі, в бюджеті наступного року ми передбачили часткове фінансування від нас, щоб організаційні зусилля Міністерства освіти і науки та управлінь освіти могли бути підтримані з бюджетних коштів", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

      "Україну роблять успішні люди, які мріють і діють. Сьогодні на конкурсі я побачив таких людей. Я побачив організаторів – Міністерство освіти, Федерацію роботодавців України та генерального партнера "Метінвест", ініціатора вступу України в WorldSkills. Молоді люди надихають своїм бажанням довести, що вони найкращі у своїй професії. Люди, які вірять, ведуть за собою. Саме завдяки цьому конкурсу і цим молодим людям, організаторам і партнерам є можливість зробити нашу країну такою, яка економічно розвивається і конкурентною", – заявив глава Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник.

      За словами в. о. директора з персоналу та соціальної політики групи "Метінвест" Олександра Пімкіна, компанія вирішила підтримати конкурс, тому що подібні майданчики – це чудова можливість познайомитися роботодавцям, здобувачам і навчальним закладам.

      "Підприємства "Метінвесту" пропонують найпривабливіші умови для молодих фахівців: це і оплата праці, і можливості розвитку. Ми створюємо такі інструменти, які дозволяють випускнику спеціального навчального закладу за два роки побудувати кар'єру – з робітника перетворитися в майстри, з інженера – в начальника відділу, цеху або ділянки", – зазначив Пімкін.

      Теги: Ринок праці Гроші Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 Канал
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