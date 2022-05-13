Ми були готові відкласти питання Криму, але Росія не підтримала такий формат, – Зеленський

Україна ніколи не визнає окупований Крим частиною Росії, але готова вести переговори з Кремлем щодо півострову. Київ пропонував Москві відставити питання Криму на час повномасштабної війни.

Київ пропонував Москві 10 років вести переговори щодо Криму

Про це в інтерв'ю італійським журналістам розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. У першу чергу Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає анексований Крим частиною Росії.

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Він є Автономною Республікою зі своїми правами, парламентом. Автономна Республіка Крим у складі України,

– наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що Україна була готова відставити питання Криму, щоб не ускладнювати мирні переговори з Росією.

"Ми були готові говорити з Росією про те, що не на часі рішення по Криму, бо йде війна. На часі людське життя. Відставимо це питання наших перемовин, якщо воно болюче, якщо воно ускладнює процес перемовин. Якщо питання Криму ускладнює питання зустрічі між президентами України та Росії. Добре, давайте відставимо це питання", – зазначив президент.

Він назва це гарною пропозицією з боку України. За словами Зеленського, під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала Росії відставити це питання, однак не назавжди.

Глава держави розповів, що Україна хотіла "зняти питання Криму з мапи війни", через що пропонувала підписати документ, який би передбачав, що Київ і Москва повинні врегулювати питання Криму протягом 10 років. Однак Росія не дала згоду.

Переговори України та Росії: останні новини

Наприкінці березня – на початку квітня між Україною та Росією відбулися переговори на рівні глав МЗС у Стамбулі. Повідомлялося, що Україна виклала Росії свої позиції щодо врегулювання війни.

Одним з пунктів мирної угоди, за даними ЗМІ, було питання Криму. Українська делегація пропонувала протягом 10 – 15 років вести переговори щодо статусу Криму.

Однак Росія проігнорувала пропозиції України, після чого тільки наростила обстріли нашої країни. Сильно ускладнили перемовини звірства росіян на Київщині, де загинуло понад 1200 людей. Зеленський говорив, що українці не хочуть домовлятися з росіянами, а просто прагнуть їх вбити.

Також наш президент попередив Кремль, що Україна вийде з переговорів, якщо Росія проведе псевдореферендум у Херсоні та знищить людей у Маріуполі.

Нещодавно Зеленський сказав, що Росія повинна відвести свої війська на позиції 24 лютого, щоб розблокувати переговори.

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