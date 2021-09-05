Ми не ховаємось і готові, – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна
Джерело:24 канал
Українська сторона повністю готова до підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку. Проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів. У Кремлі, на відміну від Києва, лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини.
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Ми не ховаємось від зустрічі з Путіним, – глава МЗС
Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі,
– сказав Кулеба.
Підтвердженням слів українського міністра стали нещодавні заяви прессекретаря Володимира Путіна. Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.
Пєсков заявив, що зустрічі заважає питання Криму
Цього разу причина – питання окупованого Криму. Мовляв, Путін готовий говорити про півострів – лише, як про частину Росії. Ба більше, рупор Кремля додав, що Москва хоче налагодити відносини з Києвом, проте жодної ініціативи від української сторони не бачить.
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Коротко про можливу зустріч Путіна та Зеленського
- Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились чисельні російські війська. Запропоноване місце для перемовин – Донбас.
- Натомість глава держави-агресора запропонував президенту України зустрітись з бойовиками.
- Згодом Зеленський дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.
- Росіяни, проте, жодних кроків назустріч не роблять.