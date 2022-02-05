"Ми єдині": Блінкен опублікував відео на підтримку України

Ентоні Блінкен опублікував у твітері відео на підтримку України. У ньому зібрали кадри з іноземними політиками, які запевняють Київ у непохитній підтримці.

У відео навели цитату про те, що НАТО закликає Росію до деескалації. Однак на вимоги, які суперечать принципам Альянсу, не погодяться.

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США, наші союзники та партнери єдині з Україною. Разом ми закликаємо Росію до деескалації та врегулювання цієї ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність і суверенітет України повинні бути захищені,

– наголосив Блінкен.

Які країни підтримали Україну на відео:

Данія,

Німеччина,

США,

Бельгія,

Франція,

Іспанія,

Болгарія,

Естонія,

Велика Британія,

Канада.

Опісля з'явилися фотографії іноземних політиків з українськими та напис: "Ми єдині з Україною".

Дивіться відео на підтримку України:

Яку підтримку надають Україні партнери

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