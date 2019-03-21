20:43
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Ми не можемо спілкуватися російською, бо це не мова, яка нас об'єднає, – президентка Грузії

      856 Читать новость на русском
      Саломе Зурабішвілі, президент Грузії
      Саломе Зурабішвілі, президент Грузії / Sputnik

      Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відвідала Гардабані – місто у східній Грузії, де значна частина населення (понад 70%) – етнічні азербайджанці-мусульмани. Лідерка країни привітала їх зі святом Навруз-байрам (Новим роком за мусульманським календарем). І при цьому відзначилася палкою промовою із закликом до єдності.

      "Я тут не гість, я – господиня. Як і в будь-якому місці в Грузії – я у своєму домі. І я дуже щаслива, що можу разом з вами відзначити цей чудовий день. Берегти традиції і продовжувати їх – дійсно одна з дуже сильних сторін нашої ідентичності", – сказала Саломе Зурабішвілі у своїй промові, як пише видання Грузия Online.

      Читайте також: Скільки людей спілкуються українською мовою з рідними

      А ще, як додала президентка, сильними сторонами є толерантність і терпимість: "З цим жила Грузія протягом століть. Але – ця цінність слабшає. І у світі, і у нас. Хоча без неї ми не будемо розвиватися". 

      Я дуже пишаюся, що Грузія – місце, де можуть жити будь-які люди будь-якого походження. І їхнє спільне майбутнє засноване на тому, що нас пов'язує одна мова. Але я не можу говорити з вами російською мовою – це виключено. Російська – це не мова, яка нас об'єднує,
      – наголосила Зурабішвілі.

      Далі вона навела дуже яскравий приклад, який пояснив, що саме вона мала на увазі і чому так вважає: "Я можу вивчити кілька слів азербайджанською і сказати вам: "Новруз-байрам ізінмубарак". І вивчу ще більше. Але ваше майбутнє, майбутнє молоді та наше спільне майбутнє все-таки залежить від того, щоб ми говорили однією мовою (грузинською – 24 канал)".

      Саломе
      Зурабішвілі закликала до єдності навколо мови, але тільки не російської

      Для довідки: азербайджанців у Грузії – 300 тисяч або понад 7% населення, при чому розселені вони нерівномірно і лише у кількох регіонах їх – понад 50%.

      "Важливо, щоб ви продовжували ваші традиції, зберігали вашу мову, ваші пісні, танці. Все це – багатство і Грузії також. Тож нумо бути зразковою країною!" – підсумувала Зурабішвілі.

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      9492
      Теги: Новини Росії Новини Грузії Думки про мову Новини Азербайджану
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      сьогодні , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 1643
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      сьогодні , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      845
      Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      сьогодні , 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      Михайло Гема 137
      США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      сьогодні , 17:00 США і Україна: допомога чи втручання у внутрішні справи?
      Артем Овдієнко 620
      Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      сьогодні , 15:00 Про системи "Ураган" та українських шпигунів, які все бачать
      Дмитро Снєгирьов 2003
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук