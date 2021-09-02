Чи міг колись я це уявити, але все – можливо, – Зеленський виступив перед студентами Стенфорда

2 вересня 2021 , 21:42
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський 2 вересня виступив перед студентами Стенфордського університету. Свій виступ президент розпочав з того, що Україну можна описати 2 словами: "все – можливо".

Зеленський наголосив, що перед експертним середовищем Стенфордського університету виступали багато дуже видатних людей, відомих політиків, бізнесменів та діячів з усього світу.

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Чи міг колись я, звичайний хлопець, з простої родини, зі звичайного, прекрасного до речі, промислового міста на Сході України уявити, що виступатиму тут. Ні. Але все можливо,
– заявив український лідер.

Щоправда, для цього, наголосив Зеленський, довелося стати Президентом України. Той факт, що ним став хлопець з простої, до речі, професорської родини свідчить, що все – можливо. 

Зеленський зізнався: ці слова – не лише його кредо, але й символ сучасної України. 

Президент розповів про Україну

Зеленський наголосив, що хоче розповісти студентам Стенфордського університету про Україну. Не про колишню республіку СРСР, десь поряд з Росією, десь у Європі. А про Україну – велику демократичну державу, де все – можливо. 

Зеленський пригадав, що коли його дружина Олена народжувала їхню доньку Олександру, щоб приїхати з Кривого Рогу до Києва довелося витратити 10 годин. Президент наголосив, що вже тоді мріяв це змінити.

Коли у президентського подружжя народилася друга дитина, близько 20 годин довелося витратити на оформлення різних документів. І це Зеленський мріяв змінити. 

Українці довели, що усе – можливо

Президент наголосив: українці часто доводили людству, що все – можливо. Зокрема:

  • створити перший вертоліт;
  • штучний супутник Землі;
  • найбільший у світі літак;
  • WhatsApp.

Однак, на жаль, Україна вже близько 30 років не створювала нічого настільки ж визначного. Зеленський зізнався, що дуже хотів це змінити. Єдиним шляхом було стати президентом і привести до влади людей. Бо все – можливо.

Зміни – відчутні 

  • Зеленський наголосив, що сьогодні в Україні будують: 
  • тисячі кілометрів доріг;
  • сотні мостів;
  • власні літаки, танки та гелікоптери. 

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