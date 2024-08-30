Звільнений з посади командувача Повітряних сил ЗСУ: що відомо про Миколу Олещука

Микола Олещук пройшов шлях від командира радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону С-300 зенітного ракетного полку до командувача Повітряних сил ЗСУ. 30 серпня 2024 року Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта з посади.

Що відомо про вже колишнього командувача Повітряних сил, – освіту, особисте життя, військову кар'єру, участь у російсько-українській війні, державні нагороди та звільнення з посади – передає 24 Канал.

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Ранні роки, освіта, військова кар'єра й особисте життя

Микола Миколайович Олещук народився 25 травня 1972 року в Луцьку Волинської області. Одружений, має доньку та сина.

У 1994 році Олещук закінчив Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО. У 2004 – Харківський військовий університет з відзнакою. У 2010 році – інститут державного військового управління Національного університету оборони України.

Офіцерську службу майбутній генерал-лейтенант розпочав ще у 1994 році на посаді начальника розрахунку ЦВМ і цифрових обчислювачів відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО в місті Кам'янка-Бузька Львівської області.

Упродовж 1998 — 2002 років був заступником командира дивізіону з озброєння — командиром радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО, командиром зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО в місті Кам'янка-Бузька.

Протягом 2002 – 2004 років – слухач Харківського військового університету.

З 2004 до 2009 Олещук був заступником командира бригади з озброєння — начальником технічної частини зенітної ракетної бригади, командиром зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" в Одесі.

Упродовж 2009 – 2019 років – слухач факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України (пізніше перейменованого в інститут державного військового управління Національного університету оборони в Києві).

2010 — 2012 роки — заступник начальника штабу повітряного командування "Південь" в Одесі.

З 2012 по 2016 — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних Сил України у Вінниці.

Важливо! В Міноборони зазначали, що з листопада 2014 тоді ще генерал-майор Микола Олещук брав участь у проведенні АТО. Пізніше його також залучали до сил та засобів ООС на території Донецької та Луганської областей.

Упродовж 2016 — 2021 років начальник штабу — перший заступник командира повітряного командування "Схід" у Дніпрі.

З червня по серпень 2021 був начальником штабу — заступником командувача ПвК "Схід" у Дніпрі.

9 серпня 2021 року Володимир Зеленський призначив Миколу Олещуку Командувачем Повітряних сил ЗСУ.

Відзнаки та державні нагороди

Микола Олещук нагороджений відзнаками Міноборони, зокрема, медалями "За зразкову службу" та "За зміцнення обороноздатності".

Указом президента від 14 жовтня 2021 йому надано звання генерал-лейтенант.

Указом Зеленського від 26 квітня 2022 нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Указом президента від 14 жовтня 2022 року надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Звільнення з посади Командувача Повітряних сил

30 серпня 2024 року Володимир Зеленський відправив генерал-лейтенанта у відставку.

Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України,

– йдеться в указі президента.

Цього ж дня у вечірньому зверненні глава держави вперше прокоментував своє рішення.

Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України,

– заявив Зеленський.

Президент наголосив, що безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, усім інженерам, усім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто справді б'ється для України – для результату.

І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад – берегти усіх наших воїнів,

– підкреслив глава держави.

Згодом у Генштабі повідомили, що відповідно до наказу Головкома, тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил призначено генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича – командувача повітряного командування "Центр".

Що передувало відставці Олещука

Напередодні, 26 серпня, у день наймасштабнішого обстрілу України, винищувач F-16 зазнав катастрофи. Згодом у Генштабі повідомили, що надані партнерами літаки залучали до відбиття ракетного удару Росії. У ході повітряного бою F-16 продемонстрували свою високу ефективність.

Бортовим озброєнням було збито 4 крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

Справжня причина аварії поки невідома. Для її з'ясування призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.

На жаль, внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій "Мунфіш" Месь.

Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя,

– підкреслили в Повітряних силах.

У Центрі стратегічних комунікацій закликали медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Наголосили, що така активність грає на руку російській пропаганді, а не українській перемозі. Також зауважили, що війна завжди супроводжується втратами, і від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки.

Втім, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що F-16 нібито "збили з ЗРК Patriot". Згодом на це відреагував тоді ще командувач Повітряних сил.

Олещук заявив, що Олексій Месь, який пілотував F-16, був одним з найкращих українських льотчиків-винищувачів. Наголосив, що велика втрата для України.

Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин,

– підкреслив генерал-лейтенант.

Також зазначив, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво у публічний простір і деталізуватися для медіа.

Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено,

– наголосив Олещук.

Він різко розкритикував Безуглу. Зокрема, заявив: "Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто й на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї, – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди й б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати".