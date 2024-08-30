Звільнений з посади командувача Повітряних сил ЗСУ: що відомо про Миколу Олещука
Микола Олещук пройшов шлях від командира радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону С-300 зенітного ракетного полку до командувача Повітряних сил ЗСУ. 30 серпня 2024 року Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта з посади.
Що відомо про вже колишнього командувача Повітряних сил, – освіту, особисте життя, військову кар'єру, участь у російсько-українській війні, державні нагороди та звільнення з посади – передає 24 Канал.
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Ранні роки, освіта, військова кар'єра й особисте життя
Микола Миколайович Олещук народився 25 травня 1972 року в Луцьку Волинської області. Одружений, має доньку та сина.
У 1994 році Олещук закінчив Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО. У 2004 – Харківський військовий університет з відзнакою. У 2010 році – інститут державного військового управління Національного університету оборони України.
Офіцерську службу майбутній генерал-лейтенант розпочав ще у 1994 році на посаді начальника розрахунку ЦВМ і цифрових обчислювачів відділення бойового управління радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО в місті Кам'янка-Бузька Львівської області.
Упродовж 1998 — 2002 років був заступником командира дивізіону з озброєння — командиром радіотехнічної батареї зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО, командиром зенітного ракетного дивізіону (С-300) зенітного ракетного полку корпусу ППО в місті Кам'янка-Бузька.
Протягом 2002 – 2004 років – слухач Харківського військового університету.
З 2004 до 2009 Олещук був заступником командира бригади з озброєння — начальником технічної частини зенітної ракетної бригади, командиром зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" в Одесі.
Упродовж 2009 – 2019 років – слухач факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України (пізніше перейменованого в інститут державного військового управління Національного університету оборони в Києві).
2010 — 2012 роки — заступник начальника штабу повітряного командування "Південь" в Одесі.
З 2012 по 2016 — заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних Сил України у Вінниці.
Важливо! В Міноборони зазначали, що з листопада 2014 тоді ще генерал-майор Микола Олещук брав участь у проведенні АТО. Пізніше його також залучали до сил та засобів ООС на території Донецької та Луганської областей.
Упродовж 2016 — 2021 років начальник штабу — перший заступник командира повітряного командування "Схід" у Дніпрі.
З червня по серпень 2021 був начальником штабу — заступником командувача ПвК "Схід" у Дніпрі.
9 серпня 2021 року Володимир Зеленський призначив Миколу Олещуку Командувачем Повітряних сил ЗСУ.
Відзнаки та державні нагороди
- Микола Олещук нагороджений відзнаками Міноборони, зокрема, медалями "За зразкову службу" та "За зміцнення обороноздатності".
- Указом президента від 14 жовтня 2021 йому надано звання генерал-лейтенант.
- Указом Зеленського від 26 квітня 2022 нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
- Указом президента від 14 жовтня 2022 року надано звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
Звільнення з посади Командувача Повітряних сил
30 серпня 2024 року Володимир Зеленський відправив генерал-лейтенанта у відставку.
Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України,
– йдеться в указі президента.
Цього ж дня у вечірньому зверненні глава держави вперше прокоментував своє рішення.
Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України,
– заявив Зеленський.
Президент наголосив, що безмежно вдячний усім нашим військовим льотчикам, усім інженерам, усім воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто справді б'ється для України – для результату.
І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад – берегти усіх наших воїнів,
– підкреслив глава держави.
Згодом у Генштабі повідомили, що відповідно до наказу Головкома, тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил призначено генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича – командувача повітряного командування "Центр".
Що передувало відставці Олещука
Напередодні, 26 серпня, у день наймасштабнішого обстрілу України, винищувач F-16 зазнав катастрофи. Згодом у Генштабі повідомили, що надані партнерами літаки залучали до відбиття ракетного удару Росії. У ході повітряного бою F-16 продемонстрували свою високу ефективність.
Бортовим озброєнням було збито 4 крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений зв'язок. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Справжня причина аварії поки невідома. Для її з'ясування призначена спеціальна комісія Міноборони, яка працює в районі падіння літака.
На жаль, внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій "Мунфіш" Месь.
Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя,
– підкреслили в Повітряних силах.
У Центрі стратегічних комунікацій закликали медіа і публічних спікерів утриматися від поширення сумнівних версій обставин катастрофи. Наголосили, що така активність грає на руку російській пропаганді, а не українській перемозі. Також зауважили, що війна завжди супроводжується втратами, і від цього не застрахований жодний тип озброєння та військової техніки.
Втім, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що F-16 нібито "збили з ЗРК Patriot". Згодом на це відреагував тоді ще командувач Повітряних сил.
Олещук заявив, що Олексій Месь, який пілотував F-16, був одним з найкращих українських льотчиків-винищувачів. Наголосив, що велика втрата для України.
Безумовно, ми з'ясуємо причини авіаційної катастрофи. Ніхто нічого не приховував і не приховує! Усе вище керівництво одразу отримало доповідь про катастрофу. Отримали попередній звіт і партнери зі США, які уже долучилися до розслідування причин,
– підкреслив генерал-лейтенант.
Також зазначив, що інформація про такі інциденти не може видаватися миттєво у публічний простір і деталізуватися для медіа.
Запевняю, що уже проводиться детальний аналіз, йде розслідування. Маємо ретельно розібратись, що сталось, які обставини, чия відповідальність. І це буде зроблено,
– наголосив Олещук.
Він різко розкритикував Безуглу. Зокрема, заявив: "Ви у черговий раз не лише вилили бруд на мене особисто й на Повітряні сили, ви дискредитували виробників американської зброї, – основного союзника України – США! Ви знову стали основним ньюзмейкером ворожої пропаганди й б'єте всі рекорди на російському телебаченні! Вам аплодує вся Росія! Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати".