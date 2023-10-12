У Миколаєві чули потужні звуки вибухів

У Миколаєві близько обіду пролунав потужний звук, який схожий на вибух. У регіоні оголосили ракетну небезпеку.

Кореспондентка 24 Каналу в Миколаєві повідомила, що потужний вибух у місті пролунав близько 12:35. Також про вибух у Миколаєві інформують різні моніторингові групи.

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Вибух у Миколаєві пролунав до тривоги

О 12:35 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння у Кіровоградські, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Зауважимо, що вибух у Миколаєві пролунав до того, як у місті було оголошено повітряну тривогу. Це може вказувати на застосування балістичного озброєння, наприклад, ракет С-300 чи "Іскандер".

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що місцева влада згодом надасть інформацію про вибух. Водночас він закликав не публікувати у мережі фото та відео з наслідками атаки.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж повідомив деталі щодо вибуху, який чули в Миколаєві. За його інформацією, вибух стався за містом. Водночас він додав, що наразі відбувається уточнення інформації.

Росія зранку обстріляла Херсон

Російські військові зранку 12 жовтня вчергове вдарили по Херсону. Після атаки окупантів було зафіксовано влучання в дитячу лікарню.

За попередньою інформацією, унаслідок атаки російських терористів обійшлося без постраждалих.

Повідомляється, що через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було.

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