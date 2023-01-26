Виключення Тищенка з партії "Слуга народу": як далі може розвиватися історія
Народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко поїхав до Таїланду, щоб провести "зустріч з представниками української громади". Зробив він це, попри заборону РНБО про виїзд чиновників за кордон. Сьогодні стало відомо, що Тищенко було виключено з партії.
Той факт, що Президент України Володимир Зеленський проводить "чистку" у своїх рядах і, принаймні, реагує на поведінку "слуги народу", це дуже добрий знак. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.
Зверніть увагу Одіозний нардеп Тищенко потрапив у скандал через поїздку в Таїланд
За його словами, Тищенко після того, як скандал вийшов на поверхню, почав "клеїти дурня".
"Або він такий по життю – людина, у якої немає мозку, щоб таке робити в країні, що воює", – наголосив політолог.
Тищенко є депутатом-мажоритарщиком
На його думку, Зеленський починає знаходити час, щоб реагувати на те, що відбувається саме у владі.
Зараз з армією більш-менш вибудована робота, вона активно переходить на стандарти НАТО. Це ледь не єдина інституція в нашій країні, яка вже працює за західними стандартами,
– наголосив Загородній.
Він зазначив, що СБУ теж працює – ловить колаборантів, проводить роботу з московськими попами. Віра в суспільстві дуже зросла до цих інституцій: в армії – 96%, у СБУ – 63%, особисто у Володимира Зеленського – 84%.
До чого призведе скандал з таїландською подорожжю Миколи Тищенко: дивіться відео
Але інші інституції ще "плавають". Корупційні скандали, які накопичились, потребують реакції. І ми бачимо, що Зеленський цю реакцію, принаймні, демонструє,
– вважає він.
Проте, Тарас Загородній зауважив, що пан Тищенко з парламенту нікуди не дінеться, тому що він є київським мажоритарником. А з мажоритарниками фактично нічого зробити не можна. Якщо тільки вони особисто не складуть мандат.
В які ще скандали потрапляв Микола Тищенко
- 8 грудня 2022 року Нардеп Микола Тищенко вночі хотів пробратися на територію приватного підприємства у Закарпатській області. У підсумку парламентаря зупинили правоохоронці. Що Тищенко робив серед ночі на цьому підприємстві невідомо.
- 28 липня 2022 року Микола Тищенко привітав земляків з Днем Незалежності, який, як відомо, в Україні відзначають 24 серпня. 28 ж липня Україна святкує День державності. Проте, схоже, Тищенко живе за якимось іншим календарем, ніж решта українців.
- У серпні 2022 року нардеп Микола Тищенко несподівано засвітився за кордоном. Разом із дружиною він відвідав благодійний захід у Празі, де збирали кошти на купівлю авто для ЗСУ. В мережі розкритикували політика та здивувались, як йому вдалося виїхати.
- 4 березня 2022 року Микола Тищенко осоромився у Львові. Він нібито "забув" розрахуватися за обід в одному з ресторанів. Про цей інцидент повідомив член Львівського туристичного альянсу Андрій Вільчинський повідомив.