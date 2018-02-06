22:13
6 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рамзан Сонцесяйний – винахідник нового способу майнінгу. П'яні російські птахи
Вєсті Кремля
23:07, 5 лютого
Вєсті. UA. Дорогі забаганки українського радикала. Нова поява соратників Віктора Легітимного
Вєсті.UA
20:53, 5 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра
Підсумки дна
16:02, сьогодні
Згадати Все. Як зароджувалось FM-радіо
Згадати все
19:51, 5 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

Мікроавтобус з туристами провалився під кригу в Естонії: фото з місця трагедії

20:28, сьогодні 1061 Читать новость на русском

В Естонії під лід провалився мікроавтобус. За попередньою інформацією, загинули 4 людини.

Про це повідомляє видання Рarnu Рostimees.

Трагедія сталась у вівторок, 6 лютого, на заході Естонії, поблизу острова Манія. Мікроавтобус виїхав на лід і майже одразу пішов на дно. Глибина на тій ділянці моря – майже 4 метри. Рятувальні роботи вже припинили, пошуками затонулих займається поліція.

Читайте також: На Сумщині іномарка на великій швидкості протаранила рейсовий автобус: моторошні фото, відео

Місцевий житель Марк Соосаар розповів, що компанія людей спершу вирушила на пором. Дізнавшись, що до сусіднього острова не вдасться добратися поромом, люди вирішили переїхати водойму машиною. Не врахувавши крихкість льоду, водій авто разом із транспортом та пасажирами провалилися під кригу.

Відомо, що врятувати вдалося лише двох осіб – чоловіка і жінку. За словами водія всюдихода, що витягнув потерпілих на сушу, люди перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Ймовірно жертвами інциденту стали 4 людини. Їх тіла наразі не знайшли. Місцеві жителі стверджують, що це туристи, оскільки ніхто з жителів острова не наважується виходити на лід через ненадійність криги.

Теги: Аварії та ДТП Естонія Жертви Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сейшели та Мальдіви, або Куди емігруватиме Порошенко, коли його засудять в Україні?
сьогодні, 22:00 Сейшели та Мальдіви, або Куди емігруватиме Порошенко, коли його засудять в Україні?
Михайло Поживанов 230
сьогодні, 20:03 "Не має права грати інші ролі, він "Серпень" – і все": В'ячеслав Довженко про "Кіборгів", майбутнє театру і кіно та те, чому він не на фронті
Катерина Петренко 347
Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
сьогодні, 19:01 Аліменти вам не жарти: новації у законодавстві
952
Відновлення Донбасу: як забезпечити інвестиції у режимі
сьогодні, 16:58 Відновлення Донбасу: як забезпечити інвестиції у режимі "non-stop"
Максим Єфімов 1100
Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра
сьогодні, 16:02 Втрачена реальність і знахабнілість українських політиків: Сейшели, золоті злитки і чорна ікра
Денис Бігус 1638
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Верховна Рада відповіла польській владі на "антибандерівський" закон
 сьогодні , 11:40
Прогноз погоди на 10 грудня: в Україні лютуватиме циклон з фронтами
 10 грудня 2017 , 09:33
У Києві знайшли лімузин з джакузі
 22 жовтня 2017 , 07:23
Скандал з УПЦ МП у Запоріжжі: митрополит Лука заступився за підопічних
 13 січня , 14:54
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук