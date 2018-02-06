Мікроавтобус з туристами провалився під кригу в Естонії: фото з місця трагедії

В Естонії під лід провалився мікроавтобус. За попередньою інформацією, загинули 4 людини.

Про це повідомляє видання Рarnu Рostimees.

Трагедія сталась у вівторок, 6 лютого, на заході Естонії, поблизу острова Манія. Мікроавтобус виїхав на лід і майже одразу пішов на дно. Глибина на тій ділянці моря – майже 4 метри. Рятувальні роботи вже припинили, пошуками затонулих займається поліція.

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Місцевий житель Марк Соосаар розповів, що компанія людей спершу вирушила на пором. Дізнавшись, що до сусіднього острова не вдасться добратися поромом, люди вирішили переїхати водойму машиною. Не врахувавши крихкість льоду, водій авто разом із транспортом та пасажирами провалилися під кригу.

Відомо, що врятувати вдалося лише двох осіб – чоловіка і жінку. За словами водія всюдихода, що витягнув потерпілих на сушу, люди перебували у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Ймовірно жертвами інциденту стали 4 людини. Їх тіла наразі не знайшли. Місцеві жителі стверджують, що це туристи, оскільки ніхто з жителів острова не наважується виходити на лід через ненадійність криги.