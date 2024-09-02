Мільйон людей без електрики, – Папа Франциск засудив удари окупантів по енергетиці України

Папа Римський Франциск висловив осуд Росії за удари по енергетичній інфраструктурі України. Він закликав припинити вогонь.

Про це понтифік зазначив під час зустрічі з вірянами. За його словами, Україна та Росія мають якнайшвидше сісти за стіл переговорів.

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Український народ страждає без електрики та води

Він зазначив, що постійно був близький з "мученицьким українським народом", який сильно постраждав від обстрілів енергетичної інфраструктури.

Окрім того, що вони (росіяни – 24 Канал) спричинили смерті та поранення, вони також залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам’ятаймо, що Бог завжди вислуховує голос невинних, Він не байдужий до їхніх страждань!

– повідомив Папа Франциск.

Також він висловив стурбованість ситуацією на Близькому Сході, закликавши до припинення вогню та поновлення переговорів.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск заявив, що нещодавно ухвалений закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією, буцімто забороняє людям молитися "в тій церкві, яку вони вважають своєю".

Що відомо про останні обстріли енергетичного сектору