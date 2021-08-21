Міністерка енергетики США прибуде на саміт Кримської платформи: реакція МЗС України
Джерело:24 канал
Україна вітає участь міністерки енергетики США Дженніфер Гренгольм у саміті Кримської платформи. Візит політикині до Києва назвали надзвичайно важливим та символічним.
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що енергетика – це пріоритет стратегічного партнерства України та США. Візит Гренгольм – нагода обговорити ключові питання.
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Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США,
– заявив Ніколенко.
За словами посадовця, окрім питання енергетичної безпеки України та Європи, з міністеркою також планують обговорити зусилля задля боротьби із зміною клімату.
Окрім того, політикиня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.
Гренгольм приїде в Україну: головне
- США візьмуть участь у саміті Кримської платформи.
- Відповідно до рішення президента Джо Байдена, делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.
- Разом з нею в Україну прибудуть тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.
Саміт Кримської платформи: головне
- Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня – напередодні Дня Незалежності України. Проведення заходу ініціював президент Володимир Зеленський.
- Про запуск сайту Кримської платформи повідомили 13 серпня.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що відразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи.
- Водночас згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив: під тиском Росії одна з країн відмовилася від участі у Кримській платформі.