Міністерка енергетики США прибуде на саміт Кримської платформи: реакція МЗС України

21 серпня 2021 , 11:41
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Джерело:

24 канал

Україна вітає участь міністерки енергетики США Дженніфер Гренгольм у саміті Кримської платформи. Візит політикині до Києва назвали надзвичайно важливим та символічним.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко наголосив, що енергетика – це пріоритет стратегічного партнерства України та США. Візит Гренгольм – нагода обговорити ключові питання. 

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Надзвичайно важливо і символічно, що США будуть представлені на рівні президентської посланниці та члена уряду, зона відповідальності якої відіграє важливу роль у відносинах України та США,
– заявив Ніколенко.

За словами посадовця, окрім питання енергетичної безпеки України та Європи, з міністеркою також планують обговорити зусилля задля боротьби із зміною клімату.

Окрім того, політикиня візьме участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

Гренгольм приїде в Україну: головне

  • США візьмуть участь у саміті Кримської платформи. 
  • Відповідно до рішення президента Джо Байдена, делегацію очолить міністерка енергетики Дженніфер Гренгольм.
  • Разом з нею в Україну прибудуть тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та заступник міністра енергетики США з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Саміт Кримської платформи: головне

  • Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня – напередодні Дня Незалежності України. Проведення заходу ініціював президент Володимир Зеленський.
  • Про запуск сайту Кримської платформи повідомили 13 серпня. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що відразу 45 держав стануть засновницями Кримської платформи.
  • Водночас згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив: під тиском Росії одна з країн відмовилася від участі у Кримській платформі
Автор: Мар'яна Бекало