Рада може змінити міністрів економічного блоку
Верховна Рада IX скликання відкрила роботу четвертої сесії. 1 вересня депутати працюватимуть за скороченою програмою, без вечірнього засідання. Що планують нардепи – читайте далі.
В кулуарах вже розмовляють про ймовірні ротації в Кабміні, про це повідомила в прямому ефірі кореспондентка 24 каналу.
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Народні обранці допускають, що доведеться змінити урядовців економічного блоку – міністра фінансів Сергія Марченка та міністра економіки Ігоря Петрашка.
Що ще планує Рада 1 вересня:
- внести зміни у свій розклад – адже 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори;
- внести зміни до бюджету, зокрема – щодо оздоровлення дітей, які потребують певної реабілітації;
- внести зміни до законодавства щодо пільги при сплаті судового збору;
- розглянути звільнення внутрішньо переміщених осіб від туристичного збору;
- продовжити розгляд районної реформи – розглянути утворення та ліквідацію районних адміністративних рад.