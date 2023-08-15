Міноборони Росії досі не може взяти під контроль ПВК, пов’язані з чиновниками, – ISW

Інститут вивчення війни припускає, що Міноборони Росії не може змусити деякі приватні військові компанії підпорядковуватися їх правилам. Такі структури самостійно вирішують, що їм робити.

Зокрема, йдеться про ПВК, яка фінансується російським олігархом Аркадієм Ротенбергом – "Конвой". А заснував її гауляйтер Криму – Сєргєй Аксьонов.

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ПВК "Конвой" не підпорядкована Міноборони

Нещодавно стало відомо, що ПВК "Конвой", яка воює в Херсонській області отримує кошти від близького до Путіна олігарха Аркадія Ротенберга. Російський держбанк ВТБ надав ПВК 300 мільйонів рублів. Енергетичні підприємства "Промресурс" і "Коал Трейдинг" профінансували компанію на 109,5 мільйонів рублів.

Набір на війну в Україну ПВК "Конвой" розпочала у листопаді 2022 року. Особовий склад підписав контракт або з самою ПВК, або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією (8-ма загальновійськова армія Південного військового округу).

Однак ПВК "Конвой" не підпорядковується цьому підрозділу. Вона має свою зону відповідальності та власний командний склад. Тобто структура не підпорядковується міноборони Росії.

Міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування у звичайну російську армію, попри свої оголошені наміри зробити це,

– написали в ISW.

ПВК "Конвой" базується в окупованому Перевальному, що у Крим. Зараз структура діє на Херсонському напрямку. Станом на літо 2023 року ПВК нараховує 400 осіб, які отримують зарплату в розмірі 200 – 300 тисяч рублів.

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