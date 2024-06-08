Французький Mirage 2000: авіаексперт назвав переваги та недоліки винищувача

Франція заявила, що передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Це розробка 1978 року, на озброєння вони потрапили трохи пізніше. Для свого часу це був дуже серйозний та потужний літак.

Mirage 2000 дуже маневровий, має радар, може бачити на приблизно 100 кілометрів та стріляти на 80 кілометрів. Це 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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Переваги та недоліки Mirage 2000

Костянтин Криволап зазначив, що Mirage 2000 виготовлявся до 2007 року, а з 1998 року не був модернізований. Mirage 2000-5 відрізняється від інших моделей покращеною авіонікою, системами керування, озброєння. Якщо порівнювати з Gripen, то Gripen – більш сучасна, більш придатна до наших умов машина. Крім того, Mirage дуже складний в обслуговуванні.

Коли ми порівнюємо різні машини, то треба розуміти баланс того, що ми витрачаємо на цю машину, і те, що ми отримуємо від цієї машини. Користь від Mirage в основному у тому, що ці літаки можуть нести Storm Shadow, SCALP, у перспективі – Taurus, можуть нести керовані бомби HAMMER. І це майже все,

– пояснив він.

За словами авіаексперта, у повітряному бою з російським Су-35 Mirage 2000 програє. Зокрема, тому що не бачить його далеко, не має відповідної ракети. Якщо порівнювати Mirage 2000 з F-16, то перевага Mirage 2000 тільки у тому, що він може нести ракети Storm Shadow, SCALP, у перспективі – Taurus.

"У нас є такі основні завдання для авіації. Насамперед відігнати Су-34, Су-35, які КАБами нам дуже докучають і по лінії фронту, і по цивільних спорудах, по наших містах. Тут може працювати F-16. Він найкраще справиться з цим завданням. Трохи гірше з цим завданням буде справлятися Gripen. А от Mirage ніяк не зможе там щось робити", – підкреслив Криволап.

Також Mirage може суттєво зменшити навантаження, якщо F-16 займатимуться виконанням завдань ППО. Тоді французькі винищувачі можуть ефективно знищувати як крилаті ракети, так і "Шахеди".

Що відомо про передачу Mirage 2000