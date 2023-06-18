Повторює шлях Росії: експерт-міжнародник про причини, через які Китай просуває мирні ініціативи

Китай останнім часом активно просуває свої "мирні ініціативи" щодо розв'язання війни Росії проти України. Водночас він виступив у якості "миротворця" у відносинах Саудівської Аравії та Ірану.

Також нещодавно Пекін відвідав лідер Палестини, і ймовірно Китай може працювати над врегулюванням палестинсько-ізраїльського конфлікту. Експерт-міжнародник Богдан Ференс зауважив, що у таких вчинках Китай повторює шлях, яким раніше рухалась Росія. Про це він розповів 24 Каналу.

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Посилюватиме регіональний вплив

Активізація Пекіна з приводу вирішення складних конфліктів в регіонах, в яких раніше він не мав серйозного впливу, пов'язана з його геополітичними амбіціями. А також з можливостями, які подекуди починають створюватись.

Якщо згадати Росію, то вона також втручалась у ті конфлікти, які всім здавалися далекими географічно від неї і які не належали до сфери інтересів країни-агресорки. Наприклад, на Близькому Сході, в Сирії. І ці амбіції у геополітичному вимірі Москва намагається реалізовувати,

– нагадав експерт-міжнародник.

Навіщо Китай просуває "мирні ініціативи" у конфліктах в різних регіонах: дивіться відео

А зараз Китай частково рухається тим самим шляхом, що й колись Росія. І не виключено, що його більша активізація буде зосереджена на пропонуванні щонайменше альтернативних підходів Сполученим Штатам у врегулюванні тих чи інших питань.

"І довкола цього процесу, без досягнення суті та результату, Китай буде вибудовувати ситуативні антизахідні коаліції. А також Пекін буде посилювати свій регіональний вплив і поширювати свій інтерес. Таку стратегію має Китай", – підкреслив Богдан Ференс.

"Мирний план" Китаю, щодо врегулювання війни Росії проти України У річницю початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, Китай оприлюднив свій " У річницю початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, Китай оприлюднив свій " мирний план" . Він складається з 12 пунктів, серед яких зокрема: повага до суверенітету всіх країн; відмова від менталітету "холодної війни"; припинення бойових дій; відновлення мирних переговорів тощо.

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