Залишився останній крок: позиція Трампа щодо перемовин може приємно здивувати Україну

Україна прагне миру, і дипломати вже змогли це довести Дональду Трампу. До перемовин залишився лише невеликий крок з боку Трампа.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що українським дипломатам вдалося донести думку до Дональда Трампа, що Володимир Зеленський хоче перемовин, а Владімір Путін – ні. Тепер залишився лише невеликий крок – змусити Путіна погодитися на перемовини.

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Заяви Трампа свідчать про те, що перемовин із Путіним, найімовірніше, не буде.

Тон, яким Трамп спілкується з ним, є сигналом до російських еліт: мовляв, робіть щось із цим психом, а тоді ми будемо розмовляти з вами,

– сказав Тарас Загородній.

Він додав, що Зеленський в інтерв'ю Фрідману правильно зазначив, що спочатку зустрічається з Трампом, Трамп потім зустрічається з Путіним, а після цього вони утрьох вирішують проблему.

Трамп послав сигнал Росії

Проблема в тому, що Путін не збирається зустрічатися із Зеленським і буде категорично проти цього. По-перше, він вважає українську владу нелегітимною. А по-друге, це для нього буде приниженням, адже він так часто заявляв, що Зеленський очолює "неонацистську державу", що тепер не може сісти з ним за один стіл.

Наша влада буде аргументувати це тим, що є люди, які сумніваються в авторитеті Трампа, тому Україні потрібно більше озброєння, щоб разом із партнерами довести їм, що це велика помилка. Зеленський уже заявив, що Україна має виходити на перемовні позиції з Росією, виходячи за лінії 24 лютого,

– зазначив Тарас Загородній.

Україна демонструє силу

Загородній переконаний, що скоро постане питання про те, що росіяни мають забратися з території України. Існує мирний план Зеленського, проголосований в ООН і підтриманий США. Для підкріплення своєї позиції Україна посилює удари по території Росії.

"Ви помітили, наскільки зросла інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі Росії? Це вигідно, і адміністрація Трампа поставить нам це в заслугу", – сказав політолог.

Він додав, що Україна демонструє силу і те, що ніхто її зупиняти не збирається. Україна може паралізувати нафтову систему Росії, адже росіяни не виробляють обладнання, яке дозволило б їм швидко її відновити.

"Хто сказав, що хтось збирається йти на поступки? Ми повинні розуміти, що перемовини завжди мають кілька етапів. Це не означає, що початкові умови будуть тими ж, що й фінальні", – підсумував Тарас Загородній.