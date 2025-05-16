У Кремлі вигадали нову причину для зриву переговорів: це сигнал і для США

Владімір Путін заявив, що Кремль готовий підписати з Україною меморандум, що може стати певним кроком до припинення війни. Проте, судячи із заяв російських офіційних осіб, Москва шукає шляхи, щоб уникнути мирних переговорів.

Політолог та керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що таким ставленням до мирного процесу Кремль демонструє неповагу до президента США, який докладає зусиль для врегулювання війни в Україні. Також 23 травня відбувся перший етап обміну між Росією та Україною за формулою "1000 на 1000", про що сторони домовились на зустрічі в Стамбулі.

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Не хочуть проводити навіть "бутафорні" перемовини

Меморандум, що передуватиме майбутній мирній угоді між Україною та Росією, має підготувати Москва та запропонувати його українській стороні. Проте російське МЗС почав вигадувати "умови".

Директор правового департаменту МЗС Росії Максім Мусіхін заявив, що для підписання меморандуму буцімто потрібна "нова влада" в Україні. Як зазначив росіянин, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук "може не підійти на роль підписанта", а президента Володимира Зеленського Кремль нібито вважає "нелегітимним".

Це нова причина, щоб взагалі нічого не підписувати та показати тотальну абсурдність перемовного процесу,

– наголосив політолог.

На перемовинах в Стамбулі, за його словами, були певні домовленості, сторони обмінялися письмовими пропозиціями щодо режиму припинення вогню. Після цього відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Також президент США поговорив з Володимиром Зеленським.

Цей Мусіхін або перечить Путіну, або це чітка команда безпосередньо з Кремля, що ніяких перемовин і ніякого Ватикану не буде,

– припустив він.

Такі заяви, на думку Чаленка, демонструють настрій росіян, що навіть ці "бутафорні" перемовини вони не дуже хочуть проводити, адже їх будуть спонукати до якихось компромісів.

Водночас президент України Володимир Зеленський вкотре вказував на нереалістичність вимог Росії. Якби вона висловила реалістичні пропозиції, які б не порушували українську Конституцію, то прогрес був би цілком можливий.

Також це чіткий меседж Трампу – як до нього ставиться особисто Путін та Росія,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Це, додав він, сигнал, що росіяни вкотре кидають американців. А Сполучені Штати не використовують час, який потрібно було б зараз для посилення тиску на російського агресора.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на тлі розмови з Трампом та президента США з Путіним, наголосив, що Україна не буде виводити війська з окупованих територій, як того вимагає Росія. Український президент пояснив, що головний конституційний обов'язок його та військових, – захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Тому всі ультиматуми Росії будуть відхилені і "ніхто не буде здавати свою землю, свої території, людей і домівки".