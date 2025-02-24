Майк Волц пояснив, як Трамп планує закінчити війну в Україні

Дональд Трампа рішуче налаштований зупинити гарячу фазу війни в Україні. Його радник з нацбезпеки розповів про пріоритети президента США щодо цього питання.

Сполучені Штати Америки вже розпочали переговори з росіянами. Перша зустріч відбулася у Саудівській Аравії 18 лютого. Друга була запланована на 25 лютого, але вона зірвалася. В ефірі Fox News у неділю, 23 лютого Майк Волц назвав чотири основні напрямки політики Трампа щодо війни Росії проти України, передає 24 Канал із посиланням на "Голос Америки".

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Чотири пріоритети Трампа щодо України

За словами радника з питань нацбезпеки, президент США змінив підхід до надання допомоги Україні. Він просуває ідею "економічного партнерства", проявом якої є угода про корисні копалини. Волц запевнив, що американці "побачать віддачу від величезних інвестицій, які вони зробили".

Передусім Трамп прагне домогтися припинення вогню. Його радник переконує, що відбувається рух у цьому напрямку.

Також США налагодили діалог з Росією. Волц нагадав, що Трамп вже мав розмову із Путіним і Зеленським, і вказав на зустріч в Ер-Ріяді.

Важливим аспектом щодо врегулювання війни є взаємодія Вашингтона з союзниками з Європи. Американський чиновник зауважив, що США позитивно розглядають "їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства".

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що війну в Україні спровокувала не обов'язково Росія. Мовляв, вона почалася через розмови про вступ України до НАТО.

Також Віткофф зазначив, що США наблизились до підписання мирної угоди між Україною та Росією, але потрібні поступки з обох сторін. Спецпосланець наголосив, що основою для мирної угоди можуть стати "стамбульські домовленості" 2022 року. Після перемир'я США розраховують на повернення свого бізнесу в Росію.

Крім того, Віткофф вважає, що вже цього тижня відбудеться підписання договору про рідкісноземельні ресурси. Зазначимо, що президент Зеленський виступив із різкою критикою американської пропозиції, вказуючи на невигідні умови для України. Глава держави зауважив, що не може підписати те, що "виплачуватимуть 10 поколінь українців".