Трамп намагається якомога швидше закінчити війну: які інструменти у нього є

В інтересах президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні якомога швидше. Зокрема, він проводить телефонні розмови із Владіміром Путіним. У Штатів є певні козирі, якими вони можуть впливати на Росію.

Однак навряд чи особисто Трамп зацікавлений у тому, щоб тиснути на Путіна. Таку думку 24 Каналу озвучила професор Північно-Західного університету в штаті Іллінойс Ольга Каменчук.

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"Йому буде що сказати Путіну. Хоча я не вважаю, що він буде стояти на такій жорсткій позиції, як лідери європейських держав, як Джо Байден, який відмовлявся спілкуватися з Путіним. Однак йому теж є що заявити. Зокрема, збільшення санкційного режиму, можлива зміна цін на енергоносії, яка може вдарити по Росії. У нього в рукаві є певні козирі", – сказала вона.

Чи буде Трамп жорстко діяти щодо Путіна

Ольга Каменчук зазначила, що і під час попередньої каденції, і зараз Трамп захоплюється авторитарними лідерами. Зараз немає ознак, що американський лідер буде жорстко діяти проти Путіна.

Однак це може відбутися. Адже в інтересах президента Трампа закінчити війну якомога швидше. Зокрема, він обіцяв це під час своєї передвиборчої кампанії. Якщо Україна буде зазнавати поразки на полі бою, то це буде пред’явлено лідеру США. Його електорат переважно підтримує Україну. Американський президент досить чутливо ставиться до думок своїх виборців.

Крім того, наразі республіканці у Конгресі, які підтримують Україну, просто спостерігають за ситуацією, але так буде тривати не завжди. Американське суспільство, зокрема, електорат Трампа, виступає у підтримку нашої держави. ЗМІ не припиняють публікувати проукраїнські матеріали.

Цей тиск суспільства, ЗМІ можуть підштовхнути республіканців Конгресу до того, щоб більш активно підтримувати українську позицію. Але у цілому Республіканська партія зараз перебуває під впливом ультраправого, трампістського крила. Наскільки успішною буде діяльність традиційних республіканців, які підтримують Україну – це відкрите питання,

– додала професор.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Джидді наша держава та Штати погодилися на повне припинення вогню, однак після контактів з росіянами США "зробили крок назад".