Якщо Росія порушить договір: американістка пояснила, якою ціною Трамп хоче досягти миру

Дональд Трамп з початку свого президенства продемонстрував власний стиль ведення переговорів, застосовуючи систему "стримувань та противаг". Це стосується і переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

На думку політолога-американістки Олександри Філіппенко, якою вона поділилася з 24 Каналом, Трамп створює таку атмосферу щодо перемовин, що всі, хто перебуває в медійному полі та споживає інформацію, стають учасниками цього переговорного процесу. До слова, у Білому домі в суботу, 22 лютого, заявили що "російсько-український конфлікт" може завершитись "на цьому тижні".

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Тисне на всі сторони

Політолог зазначила, що з'являється інформація про те, що у разі не підписання Україною угоди про рідкісноземельні метали, США можуть відключити її від супутникової системи Starlink. Потім з'ясувалось, що Польща буде сплачувати абонплату за супутниковий інтернет-зв'язок для України.

Водночас тиск з боку США здійснюється і на Росію. Західні ЗМІ повідомили, що США розглядає одну з гарантій безпеки для України її автоматичний вступ до НАТО у разі, якщо Росія порушить домовленості.

Відбувається переговорний процес. США погрожують забрати щось в однієї зі сторін, потім в іншої. Далі кажуть, що щось дадуть одній та іншій. Тиск на одну та іншу сторони – це і є переговорний процес. Однак найжахливіше, що всі ми беремо в ньому участь,

– наголосила Філіппенко.

Раніше, за її словами, переговори відбувались за закритими дверима, тривали дуже довго і сторони тільки через великий проміжок часу приходили до згоди. А зараз всі ми є свідками нескінчених інформаційних атак.

Дональд Трамп, наприклад, каже, що Володимир Зеленський – "диктатор". Він вкидає цю інформацію. Водночас проводиться соціологічне опитування серед громадян США, і за його результатами, Владіміра Путіна вважають диктатором 71% американців, Трампа – 41%, а Зеленського – лише 22%. Такі речі також мають значення,

– підкреслила Олександра Філіппенко.

Трамп, як вважає політолог, усвідомлює, якщо він матиме низьку підтримку американців, то це призведе до протистояння в його Республіканській партії. Тоді партія згуртується проти нього.

Проте питання завершення війни в Україні дуже важливе і головне припинити вогонь та загибель людей. Однак, за її словами, проблема в тому, якою ціною цього намагається досягти Трамп.

Зазначимо, що громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін вважає, що ніхто в Білому ломі не може стримати Трампа від цинічних промов та непродуманих дій. Зокрема Трамп щодня тисне на Україну та намагається поставити нові рамки, щоб загнати українців у глухий кут. За словами політичного діяча, Трамп "пішов у рознос", він оточений людьми, які підтримують його вчинки. Але Рашкін вважає, що Трампу "це не зійде з рук".