Наступні жертви Путіна: Зеленський перелічив країни, які у небезпеці
- Президент Зеленський зазначив, що важливо забезпечити Україні гарантії безпеки для запобігання поширення російської агресії на інші країни.
- Зеленський вважає, що Путін націлений на руйнацію української держави та може загрожувати Литві, Латвії, Естонії, Польщі та навіть Угорщині.
Президент Зеленський пояснив, чому важливо, аби припинення вогню відбулося після того, як Україні нададуть гарантії безпеки. Глава держави також розтлумачив, чому є ризик поширення російської агресії на інші країни.
Президент Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні відповідні умови, зокрема надання Україні сильних гарантій безпеки. Якщо буде призупинення бойових дій без гарантій для нашої країни – це означатиме програш західного світу. І Європи, і США. На цьому наголосив політик в інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає 24 Канал.
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Воскресіння СРСР – це ідея фікс у Путіна
Президент зауважив, що Путін ніколи не зупиниться. Він буде продовжувати воювати до кінця життя. Упродовж десятків років правління у російського диктатор сталася зміна світогляду. Він живе в іншому вимірі іншої Росії. Путін не хоче бачити свою країну демократичною.
Диктатора, який має найбільшу і найбагатшу на ресурси країну у світі, не цікавлять українські території, його мета – руйнація української держави.
Путін прийшов до нашої країни не за територіями.
Він просто хоче нас вбити. І саме тому його треба зупинити. Саме тому після України він піде далі. На Литву, Латвію, Естонію, Польщу,
– пояснив Зеленський.
За словами президента, навіть Угорщина, яка балансує між Україною і Росією, не знає до кінця, куди піде далі Путін.
Повернення СРСР, впливу часів російської імперії на світ є метою усього життя диктатора.
До слова, Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Путіним у будь-якому форматі.