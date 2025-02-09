Наступні жертви Путіна: Зеленський перелічив країни, які у небезпеці

Президент Зеленський пояснив, чому важливо, аби припинення вогню відбулося після того, як Україні нададуть гарантії безпеки. Глава держави також розтлумачив, чому є ризик поширення російської агресії на інші країни.

Президент Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні відповідні умови, зокрема надання Україні сильних гарантій безпеки. Якщо буде призупинення бойових дій без гарантій для нашої країни – це означатиме програш західного світу. І Європи, і США. На цьому наголосив політик в інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає 24 Канал.

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Воскресіння СРСР – це ідея фікс у Путіна

Президент зауважив, що Путін ніколи не зупиниться. Він буде продовжувати воювати до кінця життя. Упродовж десятків років правління у російського диктатор сталася зміна світогляду. Він живе в іншому вимірі іншої Росії. Путін не хоче бачити свою країну демократичною.

Диктатора, який має найбільшу і найбагатшу на ресурси країну у світі, не цікавлять українські території, його мета – руйнація української держави.

Путін прийшов до нашої країни не за територіями.

Він просто хоче нас вбити. І саме тому його треба зупинити. Саме тому після України він піде далі. На Литву, Латвію, Естонію, Польщу,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, навіть Угорщина, яка балансує між Україною і Росією, не знає до кінця, куди піде далі Путін.

Повернення СРСР, впливу часів російської імперії на світ є метою усього життя диктатора.

До слова, Зеленський заявив, що готовий до перемовин із Путіним у будь-якому форматі.