Не можуть бути реалізовані: які "мирні ініціативи" пропонують Україні

Китай запропонував свій план завершення війни й намагатиметься переконати інші країни його підтримати. Пекін заявив про це одразу після зустрічі глави МЗС Ван Ї з секретарем російського радбезу Сєргєм Шойгу в Санкт-Петербурзі.

Володимир Зеленський назвав китайсько-бразильський план деструктивним. Як розповів 24 Каналу політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, навряд чи лідери Китаю та Бразилії вірили, що їхні ідеї стануть основою завершення війни.

До теми Китай і Бразилія просувають мирний план щодо війни в Україні, який вигідний для Росії, – ISW

Які плани завершення війни пропонують Україні

Пропозиції Китаю фактично передбачають замороження війни. Втім у Пекіні розуміли, що це лише початкові ідеї, які точно не сподобаються Україні. Але їх озвучують, щоб спровокувати дискусії про необхідність компромісів з українського боку у питаннях завершення війни.

Безперечно, на противагу цим планам є плани України, а також пропозиції західних політиків, наприклад, колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Він передбачав завдання ударів американською зброєю вглиб Росії, щоб відтіснити ворога. А тоді домовленості з Владіміром Путіним.

Кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс сказав, яким бачить план завершення війни Дональда Трампа. Там нічого хорошого для нас немає, але це свідчить, що можливий переговорний процес активізується,

– підкреслив Максим Джигун.

Зверніть увагу! Джей Ді Венс говорив про створення "демілітаризованої зони", яка проходитиме по теперішній лінії фронту, частина територій залишиться окупованою. Також Україна має відмовитись від вступу в НАТО.

Чому "мирні ініціативи" наразі не можна реалізувати

Різні миротворчі пропозиції озвучують дедалі частіше. До того ж українське політичне керівництво також запустило додаткові процеси, продемонструвавши свій план американському президенту і двом кандидатам, оголосивши про проведення другого Саміту миру, активізувавши контакти з Китаєм.

Це все говорить про те, що є набір різних опцій, але, жодна з них у теперішньому форматі не може бути реалізованою. На це є низка обставин, найперше те, що дві сторони війни не готові погоджуватися на неприйнятні для себе варіанти,

– зауважив політолог.

Президент Зеленський неодноразово заявляв про те, що ключовою обставиною для прийняття Росією української формули миру є підтримка України у військовому плані. Візит у Сполучені Штати, зустріч з лідером МЗС Великої Британії, державним секретарем США Ентоні Блінкеном – є частиною одного плану.

"В умовах засилля різних ініціатив, вочевидь має з'явитися якийсь новий, абсолютно інакший план, який буде більш придатним для того, щоб його реалізувати на практиці", – підсумував Максим Джигун.