Про це президент США повідомив у інтерв'ю виданню Politico, пише 24 Канал.

У чому Трамп знову звинуватив Зеленського?

У інтерв'ю, опублікованому у вівторок, 9 грудня, Дональд Трамп заявив, що наразі розроблено новий документ мирного плану щодо завершення війни в України.

Він підкреслив, що кілька українських представників нібито позитивно сприйняли головні тези документа, однак офіційного підтвердження таких реакцій немає. Водночас президент США зробив акцент на тому, що президент України ще не ознайомився із текстом мирної угоди.

Було б добре, якби він його прочитав,

– сказав Трамп.

Видання зазначає, що під час своїх останніх виступів президент США більше уваги приділяє темі війни в Україні, аніж власній передвиборчій кампанії.

Що на звинувачення кажуть в Україні?