"Переговори та закінчення війни": що не так із новим мирним планом Трампа і чи існує він взагалі

.

Літо-2024. У США набирає обертів президентська кампанія. Країна, більшість населення якої не цікавиться новинами, а тим більше – міжнародними, у цей період традиційно виходить зі сплячки та мов у лихоманці намагається дізнатися, а що ж їй пропонують кандидати.

Останні насправді роблять усе, чого бажає народ. Хтось фактично вирішує помилувати популярного як серед ультралівих, так і серед ультраправих продавця чужих секретів Джуліана Ассанджа, а хтось обіцяє розкрити таємницю "миру між Україною та Росією за 24 години".

Крім власне громадян США, учасниками цих політичних ігор і медійних інтервенцій стає весь світ, а особливо ті, кого ці заяви стосуються. Зокрема, мова саме про Україну: наша країна вже десятий рік веде війну з Росією, понад два з яких – це повномасштабне воєнне протистояння не лише армії, але й усього українського народу. Росія діє підступно та намагається спровокувати геноцид, масштабувати події в Бучі чи Маріуполі на всю країну. З цією метою Кремль раніше намагався знищити українське зерно, щоб заморити українців голодом, а коли цей план провалився, почав вибивати цивільну енергетику, сподіваючись, що Україна в наступну зиму просто замерзне.

24 Канал аналізує нещодавні гучні заяви про так звану нову стратегію Трампа щодо закінчення війни Росії та України.

Читайте також Трамп розглядає план припинення військової допомоги Україні в разі перемоги на виборах

Звідки береться віра в Трампа-миротворця

У ситуації, коли загиблих тисячі, а біженців – мільйони, віра в диво, "чорного лебедя" чи "бога з машини" жива як ніколи.

Черговим дивом стали й слова Дональда Трампа про "мир за 24 години". Він дійсно таке сказав в інтерв’ю NBC 15 вересня 2023 року. І, мабуть, давно про це вже забув, але не забули люди. Багато хто вхопився за ці слова, немов за рятівну паличку, і тепер свято вірить у них.

Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, що ви не можете точно сказати, що ви збираєтеся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському… Я б запросив його в кімнату. Я б посадив Зеленського в кімнаті. Потім я звів би їх разом. І ми б уклали угоду,

– Трамп в інтерв'ю NBC каже, що знає, як зупинити війну в Україні за 24 години, але відмовляється розкривати карти.

Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно...

– відповідь команди Трампа на запит "Голосу Америки" щодо його плану про припинення російського вторгнення 25 червня 2024 року.

Але для тих, хто вірить у Трампа-миротворця, є дві погані новини:

Перша полягає в тому, що ці слова були сказані не для українців, а для потенційних виборців Дональда Трампа, тобто американців.

Друга новина шокує ще більше – такого плану наразі не існує в природі.



Дональд Трамп / фото AP

Це лише пусті заяви від людини, яка дуже любить ефектні заяви (з останніх: виявляється, він не може купити для родини м’яса, бо це занадто дорого навіть для нього). Ця людина регулярно говорить відверту маячню та суперечить сама собі. А найголовніше – живе лише сьогоднішнім днем і не має плану на майбутнє (точніше, має – чергове банкрутство або "якось воно буде").

До теми Лауреати Нобелівської премії з економіки не підтримують програму Трампа на виборах

Але ж Трамп не один, у нього є команда, яка може додумати за нього? Так, нині так звана команда Трампа саме цим і займається, намагаючись наповнити популістські заяви Трампа бодай якимось сенсом.

Одним із таких добродіїв є колишній радник президента Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браєн. 18 червня 2024 року він написав велику статтю для Foreign Affairs, де спробував пояснити, якою буде зовнішня політика Трампа в разі перемоги на виборах. Згодом кампанія Трампа заперечила автентичність викладення думок свого патрона його колишнім підлеглим і закликала слухати лише те, що говорить сам Трамп.

Те ж було і з більш деталізованим щодо України. Це колишні підлеглі Роберта О'Браєна (Келлог – генерал-лейтенант у відставці, а Фляйц – ветеран ЦРУ та резидент FOX News), які працювали в апараті Ради національної безпеки в часи президентства Трампа.Нині вони є неформальною частиною його групи підтримки. Обидва працевлаштовані на керівних ролях у прихильному до Трампа аналітичному центрі America First (тобто "Америка понад усе").

Свій план вони виклали в загальнодоступній дослідницькій роботі, опублікованій ще у квітні-2024. Ось пряме посилання для всіх охочих.

Лише в червні на їхню статтю звернули звернули увагу світові ЗМІ, зокрема й Reuters. Журналісти звернулися до Келлога та Фляйца за роз’ясненнями, що ті радо зробили.

Що передбачає мирний план Келлога – Фляйца

зупинка бойових дій на на поточних лініях зіткнення та початок переговорів;

припинення підтримки України з боку США у разі відмови від переговорів із Росією;

посилення підтримки України та навіть суттєве її збільшення в разі, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів;

відмова України від вступу до НАТО та прискорений вступ до ЄС;

фіксація де-факто (не де-юре) російської окупації з можливістю повернутися до питання відновлення суверенітету у перспективі;

безпекові гарантії України від Заходу способом "озброєння до зубів".

Чи знає Трамп про цей план

Так, знає. Фляйц у інтерв'ю Reuters заявив, що Трампу про цей план відомо, а також той начебто схвалив деякі пункти стратегії, але невідомо, які.

Я не стверджую, що він погодився зі стратегію або погодився з кожним словом, але ми були раді отримати зворотний зв'язок,

– Фляйц пояснює журналістам рівень впливу їхнього плану на Трампа.

Ці слова дають широке поле для трактування. Наразі невідомо, яким було спілкування аналітиків із Трампом і що про це думає сам Трамп, чи зрозумів він взагалі хоч щось і чи не відмахнувся, втомлений судами, від "душних ЦРУшників" банальною фразою, яку ті сприйняли як "зворотний зв’язок".

Також невідомо, чи буде взагалі взято цю стратегію за основу або ж є якісь інші реальні стратегії "миру за 24 години". Наприклад, такою намагалися представити іншу доповідь від іншого think tank – консервативного вашингтонського фонду Heritage Foundation, що взагалі передбачає фактичну ізоляцію США та підтримку України лише за гроші.



Дональд Трамп у суді / фото Doug Mills / The New York Times

Що про це кажуть у штабі Трампа

Речник кандидата Стівен Чунг поспішно заявив, що офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або ж уповноваженими членами його кампанії, чим ясно дав зрозуміти, що Келлог та Фляйц до цього переліку наразі не входять. Тобто ми маємо справу з приватною ініціативою.

Цікаво, що план Келлога – Фляйца практично повторює "таємний план Трампа", про який у квітні 2024 року писала The Washington Post. Тоді вже традиційні для Washington Post аноніми стверджували, що план Трампа щодо України полягає в територіальних поступках Путіну, якому Україна нібито має віддати Крим і Донбас.

Неназваний співрозмовник Washington Post стверджував, що мав пряму розмову з Трампом, який зауважив, що думає, що нібито як Росія, так і Україна "хочуть зберегти обличчя, хочуть вийти" з війни, а мешканці деяких частин України взагалі не проти стати частиною Росії. Також видання написало, що план не остаточний і деякі члени команди Трампа, зокрема сенатор Ліндсі Грем, намагаються переконати патрона діяти більш жорстко щодо Росії.

Радник виборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер у коментарі таблоїду New York Post назвав статтю Washington Post фейком, а прессекретарка передвиборчого штабу Трампа Керолайн Лівітт заявила, що "будь-які спекуляції про план Трампа йдуть від неназваних і непоінформованих співрозмовників, які поняття не мають, що відбувається та що відбудеться".

Ще один цікавий збіг – через три дні після статті у Washington Post на сайті think tank трампістів America First з’явився у відкритому доступі той самий "мирний план". Тож дуже цікаво, хто був джерелом для Washington Post.

Що про мирний план Келлога – Фляйца кажуть в Україні

Хоча мирний план – лише приватна ініціатива, завдяки увазі ЗМІ він привернув увагу суспільства, тому на нього мав офіційно реагувати й Київ. Але зробили це не президент, міністр зовнішніх справ і навіть не голова Офісу Президента, а лише його радник.

Михайло Подоляк жорстко розкритикував стратегію Келлога та Фляйца, заявивши, що такий план не прийме Україна, оскільки він суперечить і її інтересам, і міжнародному праву.

Подоляк наголосив на неприпустимості заморожування війни по нинішній лінії фронту, а також натякнув, що план трампістів підігрує Путіну та його нещодавньому ультиматуму, яким той невдало намагався зірвати Саміт миру у Швейцарії.

До теми В ОП відреагували на "мирний план" Трампа щодо війни в Україні

Чого чекати далі?

Цього не знає ніхто. Трамп може не стати президентом і решту свого життя взагалі провести в буцегарні. Нині його шанси та шанси Байдена оцінюються як 50/50. Тобто є чимала вірогідність, що йому навіть не дадуть шансу спробувати замирити Україну та Росію.

Якщо Трамп все ж стане президентом, то дійсно ймовірність, що його "мирний план" буде приблизно таким, висока, але не стовідсоткова, бо в команді президента будуть і "яструби", і "голуби", а серед спонсорів його кампанії – американські зброярі. Не дарма ж він якось обіцяв спонсорам "бомбити Москву та Пекін".



Дональд Трамп і Владімір Путін / фото AP

Якщо ж гору візьмуть "голуби", це також не є запорукою того, що він буде реалізований, оскільки крім президента є ще Сенат та Палата представників. Також, крім позиції США, є й позиція України та інших її союзників. Це також має бути взято до уваги.

До теми Трамп вважає, що це можна зробити швидко: які рішення щодо війни в Україні він пропонує

Крім того, станом на початок 2025 року може бути зовсім інша ситуація на фронтах – Росія може опинитися в умовах браку техніки, снарядного голоду, нової мобілізації та нової хвилі економічної кризи. У цих умовах переговори відповідно до стратегії Келлога – Фляйца можуть бути вже неактуальними, натомість постане потреба в переговорах із Росією вже з позиції сили.

Як бачимо, варіантів дуже багато (звісно, нікуди не зник і негативний для світу сценарій), зважити на все – неможливо, тому Трамп у цій ситуації, як не дивно, все робить правильно (для себе), а саме – несеться вперед без чіткого плану дій.

Але те, що підходить Трампу, на жаль, не підходить Україні. У нас має бути як план А, так і план Б, а також купа інших. Ми маємо готуватися до всіх варіантів розвитку подій і вже традиційно очікувати найгіршого, але вірити в краще.