Обіцянки Трампа завершити війну за 24 години: як на них відреагував Буданов
Джерело:The Washington Post
За словами Буданова, навіть такій людині, як Дональд Трамп не під силу закінчити усе за 24 години. Також очільник ГУР заявив, що дуже поважає американського політика.
Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, то йому вдалося б завершити війну за 24 години. На що Зеленський заявив, що Трамп глибоко помиляється.
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"Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа"
Буданов заявив, що закінчити війну за 24 години, як обіцяє 45 американський президент Дональд Трамп – неможливо навіть такій людині як він.
Він також зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і поважає його за стійкість.
Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався назад. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день,
– заявив Буданов.
"Мирний план" Трампа: що відомо
- Згідно з The Washington Post, мирна ініціатива Трампа полягає в тому, щоб Україна відмовилася від своїх територій на користь Росії.
- Водночас радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер звинуватив журналістів у поширенні неправдивої інформації. Він також наголосив, що Трамп не буде розглядати жодні мирні плани, доки він не стане президентом.
- Важливо зазначити, що раніше Трамп вже озвучував свої плани, щодо закінчення війни в Україні. Він заявляв, що якщо Росія не припинить війну, він буде підтримувати Україну зброєю. А якщо Київ не зменшить напругу, він забере назад зброю, яку надали союзники.