Обіцянки Трампа завершити війну за 24 години: як на них відреагував Буданов

За словами Буданова, навіть такій людині, як Дональд Трамп не під силу закінчити усе за 24 години. Також очільник ГУР заявив, що дуже поважає американського політика.

Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, то йому вдалося б завершити війну за 24 години. На що Зеленський заявив, що Трамп глибоко помиляється.

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"Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа"

Буданов заявив, що закінчити війну за 24 години, як обіцяє 45 американський президент Дональд Трамп – неможливо навіть такій людині як він.

Він також зазначив, що колишній президент навчався у військовій академії, і поважає його за стійкість.

Я з величезною повагою ставлюся до особистості Трампа. У його житті було дев’ять випадків, коли він підіймався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався назад. Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день,

– заявив Буданов.

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