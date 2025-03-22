Китай це може використати у власних інтересах: чи реальна його миротворча місія в Україні

Китай може долучитись до миротворчої місії в Україні, заручившись підтримкою Євросоюзу. Для нього це означатиме важливий крок, який дозволить Пекіну розширити сферу свого впливу.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, припустивши, чи погодяться на присутність китайських миротворців в Україні європейські лідери та Володимир Зеленський. Також президент України наголосив, що присутність в нашій країні миротворці ООН не захистить нас "від окупації чи бажання Путіна прийти знову".

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Китаю потрібна Європа

Дунда зауважив, що Китай хотів би відправити своїх миротворців до України. Маючи свої війська фактично в Європі, він збільшить свій авторитет на європейському континенті.

Росії та Китаю так потрібна Європа, тому що це один з найбільших світових ринків. Пекіну необхідно тісно взаємодіяти з цим ринком, отримувати від того профіт, адже для нього на порядку денному власний експансійний розвиток,

– наголосив він.

Якщо ж Китай матиме власні збройні сили в Україні, це, на думку народного депутата, вже буде інша платформа для впливу на Європу.

Проте, на його думку, навряд чи це відбудеться, адже багато політиків, зокрема, Еммануель Макрон, Кір Стармер і, безумовно, Володимир Зеленський, розуміють ці ризики і не ніколи на це не погодяться.

Цього прагне Москва

Водночас народний депутат від "Слуги народу" висловив сумніви щодо можливості перебування в Україні миротворців від "коаліції охочих".

Ми мали з цього приводу розмову з нашими молодшими партнерами в Європі, і я їм пояснював, що умовний британський солдат, який перебуватиме в Україні, фактично стане першою ціллю для Москви. Тому що прилетить ракета і труни з британськими хлопцями поїдуть до Лондона,

– зазначив він.

Це сильно вплине на британське суспільство, а цього якраз і хоче Москва – занурити Європу в розпач, в апатію і не готовність боронити самих себе.

Тому жоден європейський політик, скоріше за все, не ухвалить рішення щодо відправлення миротворців в Україну,

– підкреслив Олег Дунда.

Також президент Франції запропонував створити місію ООН, яка має розташуватись в Україні та запобігти новим нападам Росії на країну. Однак для цього потрібно ухвалення відповідного рішення Радбезом ООН.

До слова, союзники припускають відправлення в Україну одразу двох миротворчих місії: миротворців ООН та місію "коаліції охочих". Місія ООН має розміститись на російсько-українському кордоні. В ній візьмуть участь військовослужбовці з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. "Коаліція охочих" контролюватиме кордони між Україною та ЄС. До неї можуть долучитися солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади й Італії.