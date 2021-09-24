Місія ПАРЄ на "виборах" у Росії не згадала про голосування на окупованих територіях

Офіційна делегація спострерігачів ПАРЄ опублікувала заяву про загальний перебіг виборів у Держдуму. Місія ніяк не зазначила у ньому те, що голосування усупереч міжнародному праву, проводили на окупованих територіях.

Офіційний звіт з'явився на сайті ПАРЄ 20 вересня. Згодом там обіцяють надати узагальнений меморандум щодо цієї події.

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Заява місії ПАРЄ щодо виборів у Росії

У ПАРЄ відзначили: повноцінна Міжнародна місія зі спостереження за виборами була відсутня. Але спеціальний комітет Асамблеї відвідав низку виборчих дільниць у Москві та Московській області.

От спираючись на такі вузькі візити, вочевидь, у ПАРЄ і зробили висновки про вибори. Там відзначили, що деякі переживання висловлювали зацікавлені сторони.

Делегація високо оцінила хорошу співпрацю влади, а також загалом безперебійний процес голосування у дні виборів, відзначивши занепокоєння, особливо виражене деякими політичними зацікавленими сторонами, щодо виборчої бази та середовища, які, здається, вплинули на виборчий процес,

– написали у звіті.

Там додали, що при звіті спиралися на дистанційні передвиборні зустрічі, висновки Венеціанської комісії і зустрічі із зацікавленими сторонами.

Втім, у цій заяві немає ніяких згадок про проведення виборів на окупованих територіях.

Вибори у Держдуму Росії: що відомо

Голосування тривали три дні – з 17 до 19 вересня 2021 року. У результаті нібито перемогла провладна партія "Єдина Росія".

Аби збільшити явку на виборах у Кремлі вже давно почали масову паспортизацію Донбасу. Відтак, дозволили людям з окупованих територій голосувати.

Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями". Російські паспорти їм роздавали одразу біля дільниць, а за голосування "дякували" їжею.

Взяти участь у виборах можна було і в режимі онлайн, достатньо було російського паспорта.

Багато країн заявили, що не визнають результати голосувань на окупованих територіях України: зокрема, США, Велика Британія та Польща.

Верховна Рада 22 вересня ухвалила постанову, якою визнала нелегітимними вибори депутатів Держдуми Росії.