Третій міст через річку Сейм на Курщині зазнав ушкоджень, – супутникові фото
Джерело:MT Anderson
Під час операції в Курській області ЗСУ атакували всі три мости ворогів через річку Сейм. У оточенні українських військових могли опинитись російські загарбники.
ЗМІ писали, що окупанти можуть опинитись затиснутими між річкою Сейм та українським кордоном. Адже Україна знищила третій міст через річку Сейм у Курській області 19 серпня.
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Який вигляд має атакований ЗСУ міст
Карижський міст Глушковського району Курської області. Надвисока роздільна здатність показує пошкодження мосту через Сейм біля Карижа,
– заявив OSINT-аналітик.
Він пояснив, що міст знищений не повністю, проте додав: "Мені цікаво, чи може якесь важке обладнання перетнути цей міст. По-моєму, це було б ризиковано".
Супутникові фото атакованого моста у Карижі / Фото MT Anderson
OSINT-аналітик зазначив, що супутникові фото зроблені 20 серпня 2024 року, а про атаку на третій міст стало відомо 19 серпня.
До речі, перед цим ЗСУ атакували:
- 18 серпня – міст у районі села Званне;
- 16 серпня – міст у Глушковому.
Варто зауважити, що після атаки ЗСУ на три мости в оточенні в Глушківському районі можуть бути 700 квадратних кілометрів. Також ЗМІ писали, що в оточенні можуть опинитись 700 російських окупантів.
Третій міст через річку Сейм на Курщині зазнав ушкоджень, – перші супутникові фото